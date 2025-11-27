Wintereinbruch: Lkw-Kettenpflicht und Fahrverbote jetzt aktiv

Für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gilt derzeit Kettenpflicht auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, auf der B 21 über das Gscheid sowie auf der B 23 über den Lahnsattel.

Der Donnerstag startete in Niederösterreich winterlich. Während die meisten Landesstraßen noch trocken bis salznass sind, zeigen sich ab rund 500 Metern Seehöhe zunehmend matschige oder bereits gestreute Schneefahrbahnen. Die Straßenmeistereien sind im Dauereinsatz, um die betroffenen Abschnitte zu räumen und zu streuen. Autofahrer sollten dennoch mehr Zeit einplanen und besonders aufmerksam unterwegs sein.

Kettenpflicht auf mehreren wichtigen Bergstraßen

Für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gilt derzeit Kettenpflicht auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, auf der B 21 über das Gscheid sowie auf der B 23 über den Lahnsattel. Schwerere Lkw ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach Schneeketten anlegen. Auf der B 21 und der B 23 kommt noch ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge hinzu – ein Zeichen dafür, wie anspruchsvoll die Fahrbedingungen aktuell sind.

Nebel erschwert Sicht im Raum Blindenmarkt

Zusätzlich zum Schnee sorgt dichter Bodennebel im Raum Blindenmarkt für heikle Situationen. Die Sichtweite liegt stellenweise nur zwischen 50 und 70 Metern. Hier gilt besondere Vorsicht: Tempo reduzieren und genügend Abstand halten. Auch in den kommenden Stunden kann der Nebel lokal wieder dichter werden.

Temperaturen im Minusbereich – geringe Neuschneemengen

Die Temperaturen in der Früh reichten von –5 Grad in Gloggnitz bis +4 Grad in Krems und Neunkirchen. Im Mostviertel wurden leichte Neuschneemengen von bis zu zwei Zentimetern gemeldet. Auch wenn die Schneemengen überschaubar sind, reichen sie in höheren Lagen bereits für winterliche Straßenverhältnisse. Die Einsatzkräfte appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer, winterfit unterwegs zu sein und Kettenpflichten strikt einzuhalten.