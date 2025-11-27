Weihnachten: So viel wollen die Österreicher heuer ausgeben

Weihnachten rückt näher – und die Frage „Was schenken?“ steht im Raum. Neben einer guten Idee spielt auch das Budget eine Rolle. Wie viel die Österreicher im Durchschnitt ausgeben, erfährst du hier.

Am Freitag steht Black Friday endlich vor der Tür, und viele nutzen die Gelegenheit, um ein paar Schnäppchen zu ergattern. Der eine oder andere kauft auch gleich Weihnachtsgeschenke. Denn in Zeiten der Teuerung ist für viele jeder Cent wertvoll. Doch wie viel geben die Österreicher eigentlich für ihre Liebsten aus? Das zeigt eine aktuelle Umfrage von bank99.

So viel geben die Österreicher im Schnitt für Weihnachten aus

Für die Umfrage wurden 400 Personen befragt, um einen Einblick in das Ausgabeverhalten der Österreicher zu Weihnachten zu erhalten. Im Durchschnitt liegen die Ausgaben der Befragten bei 814 Euro. Das hängt natürlich auch von der finanziellen Situation ab: Die Österreicher, die mit Geldsorgen zu kämpfen haben, geben durchschnittlich 638 Euro für Weihnachten aus. Die ohne finanzielle Probleme geben fast dreimal so viel aus, nämlich durchschnittlich 1.652 Euro. Auch das Alter spielt eine Rolle: Die 30- bis 49-Jährigen sind dabei am spendabelsten (939 Euro), gefolgt von den über 49-Jährigen mit 802 Euro und schließlich die unter 30-Jährigen mit 599 Euro.

So finanzieren die Österreicher Weihnachten

Knapp die Hälfte der Befragten (42 Prozent) ist für den Feiertagskauf auf das Weihnachtsgeld angewiesen. Über 40 Prozent geben an, dass sie heuer wahrscheinlich weniger Geld ausgeben werden als im Vorjahr. 41 Prozent wollen beim Einkaufen von Geschenken sparen, und über ein Viertel (28 Prozent) verzichtet sogar gänzlich darauf. Nur etwa jeder Fünfte (23 Prozent) kann sorglos in die Weihnachtszeit starten. Einige Österreicher, nämlich 15 Prozent, müssen sogar ihr Konto gelegentlich überziehen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. „Weihnachten ist für viele die schönste Zeit des Jahres, aber auch eine finanziell herausfordernde. Der Druck, großzügige Geschenke zu machen, sowie hohe Ausgaben für Lebensmittel bei Feiern mit Freund*innen und der Familie belasten viele Haushaltsbudgets“ , betont Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99.

Höchste Ausgaben für Geschenke

Doch welche Dinge haben in der Weihnachtszeit bei den Österreichern Priorität? 64 Prozent der Befragten sind sich einig: Die Weihnachtsgeschenke sind das Wichtigste, wenn es um Ausgaben geht. Im Durchschnitt investieren die Befragten 260 Euro in die Päckchen unter dem Baum. Auf Platz zwei folgen die Kosten für Lebensmittel und Getränke. Hier werden durchschnittlich 154 Euro ausgegeben. Für ein Drittel der Befragten (32 Prozent) fallen in der Weihnachtszeit Reisekosten an. Wenn es zu Verwandten, Freunden oder in den Urlaub geht, werden durchschnittlich 419 Euro investiert.

Wichtigkeit der Weihnachtsausgaben nach Geschlecht Frauen: Geschenke: 65 %

Lebensmittel & Getränke: 59 %

Dekoration: 23 %

Styling: 21 %

Gastronomie & Ausgehen: 21 %

Transport & Reisen: 14 % Männer: Geschenke: 44 %

Lebensmittel & Getränke: 44 %

Dekoration: 15 %

Styling: 15 %

Gastronomie & Ausgehen: 25 %

Transport & Reisen: 22 %

So viel wollen Männer und Frauen zu Weihnachten ausgeben

Auch bei den Finanzen gibt es Unterschiede. 45 Prozent der Frauen wollen im Vergleich zum letzten Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben (Männer: 37 Prozent). Und auch beim Sparen liegen sie mit 29 Prozent vorne, bei den Männern sind es 18 Prozent. Was die Ausgaben betrifft, geben Männer im Schnitt 865 Euro aus, Frauen 764 Euro. Über ein Viertel der Männer sagt sogar, dass die Kosten an Weihnachten für sie keine Rolle spielen, während es bei Frauen nur jede fünfte ist.

Budgettipps zu Weihnachten

Überraschend ist dabei, dass Männer trotzdem zu 30 Prozent häufiger auf Geschenke gänzlich verzichten, während Frauen dies nur zu 25 Prozent in Erwägung ziehen. „Gerade jüngere Menschen und Frauen müssen mit ihrem Budget sehr sorgfältig umgehen, um die Weihnachtsfeiertage finanziell gut zu meistern. Zu Weihnachten geben wir auf unseren Social-Media-Kanälen zudem Tipps, wie man auch ohne große Ausgaben den Liebsten eine Freude bereiten kann“ , so Bernhard Hohenegger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 10:47 Uhr aktualisiert