Lawinen-Abgang in Tirol: Suche nach Verschütteten läuft

Eine Gruppe war unterwegs, als die Lawine abging. Derzeit ist noch unklar, wie viele Personen verschüttet sein könnten. Die Suche läuft auf Hochtouren.

Aktuell läuft eine große Suchaktion am Stubaier Gletscher in Tirol. „Gegen 9:25 Uhr ist es im Bereich der ‚Roten Piste 9‘ zu einem Lawinenabgang gekommen. Aktuell sind drei Hubschrauber und Diensthunde im Einsatz“, bestätigt ein Polizeisprecher im Gespräch mit 5 Minuten. Wie viele Personen dabei verschüttet worden sind, ist derzeit noch unklar. In dem Bereich soll zumindest eine Trainingsgruppe unterwegs gewesen sein.