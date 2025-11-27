Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Foto auf 5min.at zeigt einen Lawinenabgang und ein Warnschild.
Am Stubaier Gletscher ging eine Lawine ab.
Tirol
27/11/2025
Suchaktion

Lawinen-Abgang in Tirol: Suche nach Verschütteten läuft

Eine Gruppe war unterwegs, als die Lawine abging. Derzeit ist noch unklar, wie viele Personen verschüttet sein könnten. Die Suche läuft auf Hochtouren.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Aktuell läuft eine große Suchaktion am Stubaier Gletscher in Tirol. „Gegen 9:25 Uhr ist es im Bereich der ‚Roten Piste 9‘ zu einem Lawinenabgang gekommen. Aktuell sind drei Hubschrauber und Diensthunde im Einsatz“, bestätigt ein Polizeisprecher im Gespräch mit 5 Minuten. Wie viele Personen dabei verschüttet worden sind, ist derzeit noch unklar. In dem Bereich soll zumindest eine Trainingsgruppe unterwegs gewesen sein.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: