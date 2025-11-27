Ab Montag gültig: Start für die neue Vignette

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag ist die neue Jahresvignette gültig. Wer schon ab Dezember eine braucht, kann sie jetzt kaufen – sie ist wieder 14 Monate gültig.

Ab 1. Dezember 2025 startet das neue Vignettenjahr. Ab diesem Tag ist sowohl die Klebevignette in Feuerrot als auch die digitale Vignette gültig. Zum Verkauf steht sie bereits seit einigen Wochen. Wo du sie kaufen kannst, kannst du hier nachlesen: Digitale Vignette – hier bekommst du sie ab heute.

Jahresvignette Gültigkeit in Österreich

Wichtig für alle, die heuer eine Jahresvignette gekauft haben: Sie ist noch bis 31. Jänner 2026 gültig. Spätestens am 1. Februar 2026 muss aber die Vignette in Feuerrot geklebt sein – oder alternativ eine digitale Vignette vorliegen. „Wir wissen natürlich, dass die Vignette auch ein beliebtes Weihnachtsgeschenk ist. Das geht aber auch bequem bei der Digitalen Vignette. Im Mautshop kann man die Bestellbestätigung als Weihnachtsedition anklicken. Diese ist individuell zu gestalten und kann so sehr einfach als persönliches Geschenk erstellt werden“, erklärt ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Welche Vignetten gibt es?

Damit geht die Klebevignette in die letzte Runde – denn ab 2027 ist sie Geschichte. Dann gibt es nur mehr digitale Vignetten. Also: Ein letztes Mal können Kunden noch wählen, ob sie die Vignette digital oder als Klebevariante haben wollen. Die Preise sind in beiden Optionen dieselben. Es gibt die 10-Tages-, 2-Monats- und Jahresvignette. Die Tagesvignette ist nur digital erhältlich.

Was kostet eine Vignette in Österreich? Jahresvignette: 106,80 Euro für Pkw bzw. 42,70 Euro für Motorräder

Zwei-Monats-Vignette: 32,80 Euro für Pkw bzw. 12,80 Euro für Motorräder

Zehn-Tages-Vignette: 12,80 Euro für Pkw bzw. 5,10 Euro für Motorräder

1-Tages-Vignette: 9,60 Euro für Pkw bzw. 3,80 Euro für Motorräder

