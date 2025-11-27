571 Kontrollen: Großaktion gegen Sozialleistungsbetrug

Am 26. November 2025 fand in Österreich eine gemeinsame Schwerpunktaktion statt. Der Fokus lag auf der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Die Gesamteinsatzleitung lag bei der Landespolizeidirektion Burgenland. Vor Ort waren Kräfte der SOLBE-Einheit, der Finanzpolizei, der Zollverwaltung, des Bundeskriminalamts, des Landeskriminalamts und der Fremdenpolizei eingesetzt.

Kontrollen an mehreren Orten

Im Zuge der Aktion wurden insgesamt 571 Personen kontrolliert. Dazu gehörten Passagiere von 12 Reisebussen. Außerdem kontrollierten die Beamten 158 Autos und 26 Klein-LKW. Die Kontrollen fanden an verschiedenen Orten statt. Die Ergebnisse der Schwerpunktaktion umfassten 20 SOLBE-Verdachtsfälle. Außerdem wurde eine Verwaltungsstrafanzeige nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz erstattet. Zudem wurden zwei Ordnungsstrafverfahren nach dem Fremdenpolizeigesetz und zwei nach dem Passgesetz eingeleitet. Ein Antrag auf einstweilige Verfügung wurde an das Gericht gestellt. Bei Dokumenten gab es zwei SIS-Treffer. „Die erfolgreiche Aktion zeigt die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden in Österreich und unterstreicht die Bedeutung von SOLBE-Ermittlungen bei der Bekämpfung von Kriminalität und der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Sozialleistungen“.