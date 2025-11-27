Perserteppich in Brunn am Gebirge gestohlen – Polizei sucht dieses Duo

In Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) wurde ein wertvoller Perserteppich gestohlen. Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern nach einer Frau und einem Mann, die im Verdacht stehen, den Teppich entwendet zu haben.

Am 21. Oktober 2025, gegen 14.30 Uhr, betraten eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann ein Geschäft in Brunn am Gebirge. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich stehen beide im Verdacht, dort zugeschlagen zu haben. „Eine bislang unbekannte Täterin und ein bislang unbekannter Täter stehen im Verdacht, […] einen Perserteppich gestohlen zu haben“, heißt es vonseiten der Polizei.

©LPD Niederösterreich Die Polizei sucht dieses Duo. Sie sollen in Brunn am Gebirge einen Perserteppich gestohlen haben.

Hoher Schaden für das Geschäft

Der entwendete Perserteppich hat einen Wert im hohen vierstelligen Bereich. Die Täter sollen den Teppich unbemerkt an sich genommen und das Geschäft anschließend verlassen haben. Erst später fiel der Verlust auf. Um die beiden Verdächtigen ausforschen zu können, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Veröffentlichung der vorliegenden Lichtbilder angeordnet. „Sachdienliche Hinweise […] werden an die Polizeiinspektion Brunn am Gebirge, Telefonnummer 059133-3332, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich abschließend.