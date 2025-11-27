Randale in Vorarlberg: Angriffe auf Polizisten enden mit fünf Festnahmen

In einem Hohenemser Hotel ist es am Mittwoch zu heftigen Angriffen auf Rettung und Polizei gekommen. Eine Gruppe junger Erwachsener lieferte sich Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften. Fünf Personen wurden festgenommen.

Am frühen Mittwochnachmittag, dem 26. November, wurden Rettung und Polizei zu einem Hotel in Hohenems (Vorarlberg) gerufen, nachdem eine Gruppe junger Erwachsener „in einem Zimmer randaliert haben dürfte“ und ein 20-jähriger Mann medizinische Hilfe benötigte. Laut Polizei verhielt sich der Mann „im Zuge der medizinischen Erstversorgung aggressiv“ und schlug schließlich „mit seinen Fäusten gegen den Kopf eines Polizeibeamten“.

Polizei setzt Pfefferspray in Hohenems ein

Als die Einsatzkräfte versuchten, die Angriffe zu stoppen, mischten sich weitere Personen ein und „versuchten, körperlich eine Festnahme des 20-Jährigen zu verhindern“. Die Landespolizeidirektion berichtet von „weiteren körperlichen Angriffen“ auf die fünf einschreitenden Beamten, weshalb der Einsatz von Pfefferspray notwendig war. Erst nachdem mehrere zusätzliche Streifen eingetroffen waren, konnten vier Männer und eine Frau festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurden laut Polizei „5 Polizeibeamte sowie vier Personen der aggressiven Gruppierung verletzt“. Weiters heißt es: „Gegen Mitglieder der Gruppierung wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.“