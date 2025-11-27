Harald Mahrer tritt als Präsident der Nationalbank zurück

Der Abgang von Harald Mahrer sorgt auch regional für Gesprächsstoff. Nach den Turbulenzen rund um die Gehälter der Wirtschaftskammer legt er nun auch seine Funktion als Präsident der Nationalbank zurück - mit Wirkung 30. November.

Was seit Tagen gemunkelt wurde, ist jetzt bestätigt: Harald Mahrer zieht sich endgültig aus der Österreichischen Nationalbank zurück. Sein Schreiben ist im Finanzministerium eingelangt. Darin hält er knapp fest, dass er seine Funktion mit Ablauf des 30. November 2025 niederlegt.

Hintergrund: Gehaltsdebatte brachte Druck

Ausgelöst wurde die ganze Bewegung durch die öffentlich diskutierte Gehälter-Causa der Wirtschaftskammer. Um die Lage zu beruhigen, kündigte Mahrer bereits am 10. November seinen Rückzug an, zuerst vom Generalrat der Nationalbank, wenig später folgte sein Abgang als Präsident der Wirtschaftskammer. Der tatsächliche Wechsel an der OeNB-Spitze wurde jedoch erst jetzt umgesetzt.

Reischl übernimmt vorerst

Mit Mahrers Abgang übernimmt vorläufig OeNB-Vizepräsidentin Ingrid Reischl die Leitung des Generalrats. Die Spitzengewerkschafterin führt das Gremium bereits am 9. Dezember durch die nächste Sitzung. Eine Änderung gäbe es nur dann, wenn vorher schon ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin fix bestellt würde. Bevor eine neue Spitze ins Amt kommt, braucht es einen Ministerratsbeschluss. Erst danach kann das Finanzministerium die formale Bestellung vornehmen.