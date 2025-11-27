Thomas Gottschalk wird mit Diamant-ROMY ausgezeichnet

Thomas Gottschalk steht seit seinem Auftritt bei der Bambi-Verleihung am 13. November 2025 stark in der Kritik. Dort sorgten Aussagen über Sängerin Cher, „sie sei die einzige Frau, die er in seinem Leben ernst genommen habe“, für Buhrufe und empörte Reaktionen im Netz. Trotz der Debatte wird der Moderator morgen in Kitzbühel geehrt: Er erhält die erste Diamant-Romy, wie der KURIER bestätigt. „Thomas Gottschalk erhält bei der morgigen KURIER ROMY Gala ein hoch verdientes Upgrade“, sagt Geschäftsführer Richard Grasl.