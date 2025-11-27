Fahndung nach geflüchtetem Häftling in Wr. Neustadt

In Wr. Neustadt (Niederösterreich( sucht die Polizei nach einem 24-jährigen Häftling, der aus dem Landesklinikum geflüchtet ist. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei sucht nach dem 24-jährigen Kevin A., der aus dem Klinikum Wr. Neustadt geflüchtet ist.

Die Polizei sucht nach dem 24-jährigen Kevin A., der aus dem Klinikum Wr. Neustadt geflüchtet ist.

Am 16. November 2025 gegen 15.50 Uhr ist der 24-jährige Kevin A. aus dem Universitätsklinikum Wr. Neustadt geflüchtet. Er stand zu diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft und wurde im Landesklinikum medizinisch versorgt. Laut Polizei soll er wegen Verdachts der Beteiligung an Betrugsdelikten in der Justizanstalt Wr. Neustadt gesessen sein.

Wer ist der Gesuchte?

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich veröffentlicht ein Foto des jungen Mannes und bittet um Unterstützung bei der Fahndung. In der Beschreibung heißt es, Kevin A. ist 157 Zentimeter groß, rund 57 Kilogramm schwer und hat braune Haare sowie braune Augen. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird um Veröffentlichung der angeschlossenen Lichtbilder ersucht“, so die Landespolizeidirektion.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Jede Beobachtung könne wichtig sein, betont die Polizei. „Hinweise zum Aufenthalt des Kevin A., die auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten“, heißt es weiter.