Österreichs U17 holte in Katar den Vize-Weltmeistertitel

Schon der Weg ins Endspiel war für Österreichs U17 ein Kapitel für die Geschichtsbücher. Tunesien, England, Japan und Italien wurden in der K.o.-Phase ohne Gegentor besiegt, das 2:0 über Italien brachte schließlich den ersten Finaleinzug überhaupt. Im Endspiel wartete Portugal, und die jungen Österreicher stemmten sich mutig gegen die Herausforderung. Auch wenn es am Ende nicht zum Titel reichte, bleibt der Vize-Weltmeistertitel ein großer Moment für den Nachwuchs.

1. Halbzeit: Portugal ging nach Chancenfestival der Anfangsphase in Führung mit 1:0

In der 3. Minute kam Anisio nach einem schnellen Konter zur ersten großen Chance, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei, zuvor hatte Pokorny den frei durchlaufenden Portugiesen noch abgefangen. In der 13. Minute jubelte Portugal kurz, doch der Treffer wurde nach einem Foul von Cunha sofort aberkannt. Österreich antwortete in der 14. Minute mit einer starken Aktion: Deshishku scheiterte im Strafraum am Keeper, der Abpraller sprang zu Moser, dessen Abschluss von einem Verteidiger abgefälscht wurde und ganz knapp daneben ging. In der 21. Minute musste Hofmann behandelt werden, konnte aber weiterspielen. In der 32. Minute fiel schließlich das 1:0 für Portugal. Anisio traf nach einem Angriff zur Führung. In der 40. Minute gab es dann noch eine Verwarnung: Lima sah Gelb, nachdem er Weinhandel zuvor gefoult hatte.

2. Halbzeit: weite Hälfte voller Chancen, am Ende jubelt Portugal als Weltmeister

Österreich startete schwungvoll in die zweite Hälfte. In der 48. Minute brachte Deshishku einen Freistoß aus spitzem Winkel gefährlich aufs Tor, doch Cunha klärte. Kurz darauf, in Minute 53, erwischte Jozepovic einen Freistoß per Volley, direkt in die Arme des Tormanns. In der 55. Minute versuchte Markovic nach einem langen Ball sein Glück, verfehlte das Eck aber knapp. Danach wurde Portugal stärker: Ein Freistoß in der 58. Minute flog deutlich vorbei, ehe Mide in der 62. Minute eine Flanke von Anisio per Kopf nur knapp danebensetzte. Österreich brachte in der 64. Minute frische Kräfte: Husic ersetzte Werner. Viel Platz fand das Team aber weiterhin nicht, Portugal stand kompakt. In der 67. Minute folgte ein Doppelwechsel der Portugiesen – Pereira kam für Stevan, Aragao übernahm für Cunha. Schon eine Minute später schoss Neto nach einer Flanke knapp am Tor vorbei. Die Partie wurde ruppiger, Husic sah in der 71. Minute Gelb. In Minute 75 lag dann Ndukwe nach einem Zweikampf am Boden, konnte aber weitermachen. Portugal wechselte in der 77. Minute erneut: Soares ersetzte Mide. Österreich kam in der Schlussphase noch einmal gefährlich auf: Ndukwe köpfelte in der 82. Minute nach einem langen Ball knapp über das Tor. In der 85. Minute wurde es erneut gefährlich: Frauscher kam direkt nach seiner Einwechslung zu seinem ersten Abschluss, doch sein Schuss prallte an die Stange, nur wenige Zentimeter fehlten zum Ausgleich. Doch Portugal entschied das Spiel letztendlich für sich und krönte sich in Doha (Katar) zum U17-Weltmeister.