Pensionslücke: Österreich weist überdurchschnittliche Lücke auf

Neue OECD-Zahlen zeigen eine klare Schieflage: Österreich zahlt Pensionen zu früh aus und verliert im internationalen Vergleich den Anschluss. Besonders betroffen: ältere Arbeitnehmerinnen und Frauen.

Die aktuelle OECD-Studie „Pensions at a Glance“ trifft Österreich mitten ins Herz des Systems. Während andere Staaten das Pensionsalter anheben, tritt Österreich auf der Stelle. Heute liegt das gesetzliche Antrittsalter noch leicht über dem OECD-Schnitt, doch in Zukunft wird dieser davonziehen. Damit wächst der Druck auf ein System, das schon jetzt an seine Grenzen stößt.

„Ein teures System, das zu früh auszahlt„

Georg Feith von der Aktion Generationengerechtigkeit spart nicht mit klaren Worten: „Seit Jahren zeigen internationale Studien dieselbe Schieflage: ein teures System, das zu früh auszahlt und zu wenige Beitragsjahre gegenüberstellt.“ Für ihn steht fest: Die bisherige Reform reiche nicht. Es brauche endlich einen Plan, der das System so absichert, dass junge wie ältere Generationen darauf bauen können. Auch Generalsekretärin Heike Lehner mahnt: „Die Politik darf nicht länger auf Zeit spielen.“

Ältere arbeiten selten – Vorsorge fast nicht vorhanden

Besonders kritisch sieht die OECD die niedrige Erwerbsquote Älterer. Nur 57,3 Prozent der 55- bis 64-Jährigen stehen in Österreich im Berufsleben. Der OECD-Schnitt ist deutlich höher. Das bedeutet weniger Beitragsjahre und ein noch stärker belastetes Pensionssystem. Gleichzeitig liegt die kapitalgedeckte Vorsorge am Boden. Österreich baut kaum Vermögen für die zweite Säule auf, während andere Länder jahrzehntelang vorgesorgt haben. Lehner erinnert: „Die Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters war ein wichtiger Schritt“, fordert aber weitere Maßnahmen wie ein verpflichtendes Pensionssplitting.

Wie Österreich unabhängiger werden könnte

Für Feith ist klar: Österreich muss die zweite Säule stärken, um weniger vom Staat abhängig zu sein. Dafür braucht es modernere Regeln für Pensions- und Mitarbeitervorsorgekassen. Länder wie Schweden oder Norwegen zeigen, was möglich ist, wenn langfristig Vermögen aufgebaut wird. Feith hält fest: „So profitieren Bürgerinnen und Bürger auch von globalen Marktentwicklungen.“

Frauen trifft es am härtesten

Zusätzlichen Druck erzeugt die enorme Geschlechter-Pensionslücke. Österreich weist laut OECD einen Unterschied von 35,6 Prozent auf – einer der höchsten Werte weltweit. ÖGB-Pensionistenvorsitzende Monika Kemperle erinnert daran, warum diese Lücke entsteht: „Frauen arbeiten oft lange Zeit in Teilzeit oder in Bereichen mit niedrigen Einkommen. Zudem leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag in der unbezahlten Pflege- und Familienarbeit.“ Sie fordert mehr Kinderbetreuung, bessere Arbeitsbedingungen und eine Politik, die Gleichstellung endlich spürbar macht – auch am Pensionskonto.