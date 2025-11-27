Skip to content
/ ©GEPA pictures/ Harald Steiner
Das Bild auf 5min.at zeigt Skistar Vincent Kriechmayr beim Super-G in Gröden.
ÖSV-Duo im Super-G von Copper Mountain dicht an Leader Odermatt dran.
USA/Österreich
27/11/2025
Super-G

ÖSV mischt vorne mit: Kriechmayr Zweiter, Haaser Dritter

Der Saisonauftakt im Super-G geht am heutigen Donnerstag, dem 27. November, im US-Bundesstaat Colorado über die Bühne.

Marco Odermatt liegt in Copper Mountain (USA) aktuell (Stand: Donnerstag, 27. November 2025, 20.27) in Führung. Nur acht Hundertstel dahinter reiht sich Vincent Kriechmayr als bester Österreicher auf Platz zwei ein. Auf dem dritten Zwischenrang hält sich Raphael Haaser, der lediglich 13 Hundertstel zurückliegt. Dahinter mischen weitere ÖSV-Läufer im Klassement mit: Stefan Babinsky hält derzeit Rang vier, Lukas Feurstein liegt auf Platz sechs, Daniel Hemetsberger auf Rang 15 und Marco Schwarz auf Rang 17.

