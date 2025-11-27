Lawinenabgang am Stubaier Gletscher: Neue Details bekannt

Ein Lawinenabgang hat am Donnerstag im Schigebiet Stubaier Gletscher einen Großeinsatz ausgelöst. Rund 250 Einsatzkräfte suchten nach möglichen Verschütteten. Drei Wintersportler wurden verletzt, fünf blieben unverletzt.

Gegen 9.15 Uhr löste sich im Variantenbereich östlich der Daunscharte eine Lawine, wie die Landespolizeidirektion Tirol bestätigt: „Der Lawinenabgang wurde mit größter Wahrscheinlichkeit von Variantenfahrern ausgelöst.“ Acht Wintersportler befanden sich zu diesem Zeitpunkt im freien Gelände. Die Lawine reichte bis zur geöffneten Piste Nr. 9 „Kogelferner“, dort wurde aber niemand erfasst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Betroffenen befreit.

Suche mit Hunden und Hubschraubern

Weil unklar war, ob weitere Menschen verschüttet wurden, startete ein groß angelegter Sucheinsatz. Der Lawinenkegel wurde mehrfach mit LVS-Geräten und Suchhunden untersucht, später unterstützen Sondierketten, Zivilpersonen und der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ mit einem „Recco-Suchgerät“. Alle Suchgänge verliefen negativ. Insgesamt halfen rund 250 Kräfte mit, darunter Bergrettungen, Alpinpolizei, Mitarbeiter der Gletscherbahnen sowie 90 Soldaten der deutschen Bundeswehr und rund 60 tschechische und polnische Bergretter.

Drei Verletzte, fünf Unverletzte

Von den acht Beteiligten blieben fünf unverletzt, darunter eine 19-jährige Österreicherin, zwei in Innsbruck lebende Bulgarinnen und zwei deutsche Staatsangehörige. Drei Deutsche wurden verletzt: Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu erlitt eine Unterarmverletzung, ein in Innsbruck lebender 21-Jähriger verletzte sich am Knie und ein weiterer 21-Jähriger zog sich eine leichte Schulterverletzung zu. Zwei der Verletzten wurden vom Notarzthubschrauber „Alpin2“ ins Krankenhaus Hall gebracht. Weitere Ermittlungen folgen am Freitag, dem 28. November.