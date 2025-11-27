Neue Flugverbindung ab Salzburg: Wo es ab 29. März hingeht

Der Salzburger Flughafen feiert Ende März 2026 gleich eine doppelte Premiere. Nicht nur hat man ab dann ein neues Ziel im Portfolio, auch eine neue Airline - GP Aviation - wird Salzburg mit einer europäischen Hauptstadt verbinden.

Gleich zwei Mal wöchentlich geht es ab 29. März 2026 von Salzburg in die Hauptstadt des Kosovo – nach Pristina. Das berichtet der Salzburger Flughafen am Donnerstag, 27. November 2025. Jeweils Donnerstag und Sonntag wird dann das Flugzeug ohne Stopp nach Pristina abheben, dabei sollen sowohl touristische Gäste als auch Geschäftsreisende und natürlich die große Community von Familien- und Freundschaftsbesuchern von der neuen Verbindung angesprochen werden.

©pixabay / Leonhard_Niederwimmer Ab Ende März kommt man von Salzburg zwei Mal pro Woche nach Pristina.

„Flughafen Salzburg als Tor zur Welt für gesamte Region attraktiv“

„Mit der neuen Direktverbindung nach Pristina erweitern wir unser Streckennetz in eine Region, aus der wir bereits seit Jahren eine stabile Nachfrage sehen“, freut sich Isabella Laimer, Leiterin Aviation Sales & Marketing vom Salzburg Airport. „Die Kooperation mit GP Aviation zeigt einmal mehr, dass der Flughafen Salzburg als Tor zur Welt für Stadt und Land Salzburg sowie für die gesamte Region attraktiv ist.“ Für die Strecke wird von GP Aviation ein Airbus A320 eingesetzt, Flüge sind bereits über die Website der Fluggesellschaft sowie über gängige Plattformen buchbar.