Zäher Nebel im Norden, sonst viel Sonne: Kalter Freitag in Österreich

Der Freitag, 28. November 2025, bringt Österreich ruhiges, aber kaltes Spätherbstwetter. „Einzelne Nebelfelder, besonders in den Niederungen in Ober- und Niederösterreichs sowie in einigen Beckenlagen im Süden können örtlich zäh sein“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Abseits dieser Nebelzonen dominiert jedoch meist von früh bis spät nahezu ungestörter Sonnenschein. Der Wind bleibt schwach. Nach einem frostigen Morgen steigen die Temperaturen nur langsam an: Bei Nebel bleibt es bei maximal minus 1 Grad, sonst werden 1 bis 5 Grad erreicht.