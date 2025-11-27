Skip to content
Region auswählen:
/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine verschneite Winterlandschaft an der Drau in Rosegg.
Viel Sonne in Österreich - nur lokale Nebelfelder halten sich zäh und kalt.
Österreich
27/11/2025
Prognose

Zäher Nebel im Norden, sonst viel Sonne: Kalter Freitag in Österreich

Österreich erlebt am Freitag viel Sonnenschein. Nur in einigen Niederungen und Becken bleibt Nebel hartnäckig.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Der Freitag, 28. November 2025, bringt Österreich ruhiges, aber kaltes Spätherbstwetter. „Einzelne Nebelfelder, besonders in den Niederungen in Ober- und Niederösterreichs sowie in einigen Beckenlagen im Süden können örtlich zäh sein“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Abseits dieser Nebelzonen dominiert jedoch meist von früh bis spät nahezu ungestörter Sonnenschein. Der Wind bleibt schwach. Nach einem frostigen Morgen steigen die Temperaturen nur langsam an: Bei Nebel bleibt es bei maximal minus 1 Grad, sonst werden 1 bis 5 Grad erreicht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: