November-Pension wird an diesem Tag Millionen Österreichern überwiesen

In wenigen Tagen ist es einmal mehr so weit: Die Pension kommt auf Millionen Konten in Österreich. Wir kennen das Überweisungsdatum und haben alle Informationen rund um die Pension und die Änderungen, die mit Jänner anstehen.

Wie jeden Monat bekommen Österreichs Pensionisten auch für November wieder Geld aufs Konto. Wie das Sozialministerium auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, wird die Überweisung am kommenden Montag, 1. Dezember, nachträglich durchgeführt. Damit ist das Datum auch genau jenes, mit dem man geplant hat, die Pension wird nämlich immer am 1. des folgenden Monats überwiesen. Ausnahmen gibt es dabei lediglich dann, wenn ebenjener 1. ein Feiertag ist oder auf ein Wochenende fällt. Dann startet die Überweisung bereits am letzten Tag davor – so etwa im letzten Monat. Alles dazu hier: Doppelt und „früher“: Wann die Oktober-Pension aufs Konto kommt.

Wann die Pension in Österreich im Dezember kommt

Die November-Pension ist damit aber nicht die letzte Auszahlung, die Österreichs Älteste in diesem Jahr erwarten können. Da der 1. Jänner nämlich ein Feiertag ist, wird die Überweisung für Dezember bereits am Silvestertag davor, am 31. Dezember, stattfinden. Das nächste Geld kommt dann dank Pensionserhöhung etwas erhöht – mehr dazu hier: Pensionserhöhung 2026: Neue Tabelle zeigt, wie viel mehr du bekommst – wohl Ende Jänner auf alle Konten.

Die beiden letzten Pensionsüberweisungen in Österreich im Jahr 2025: November-Pension kommt am: 1. Dezember 2025

kommt am: 1. Dezember 2025 Dezember-Pension kommt am: 31. Dezember 2025

Änderungen bei Korridorpension, Pflege wird zur Schwerarbeit

Apropos Jänner: Mit dem Start ins neue Jahr wird sich bei den Pensionen hierzulande auch so einiges ändern – nicht nur die Auszahlungshöhe. Einerseits wird mit Jänner startend das Antrittsalter und die Mindest-Versicherungsdauer für die Korridorpension erhöht, weiters gelten Pflegeberufe ab dann als Schwerarbeit – Betroffene können also theoretisch ab 60 in Pension, sollten sie die Voraussetzungen erfüllen.

Teilpension wird in Österreich ab 1. Jänner eingeführt

Und als wäre das noch nicht genug, wird auch die Teilpension eingeführt. Mit dieser kann man sich neben der Arbeit – wie der Name schon sagt – auch einen Teil der Pension auszahlen lassen. Dazu muss man die Arbeitszeit vermindern, die verbliebenen Prozente bekommt man vom Pensionskonto überwiesen. Alle Infos dazu hier: Ab 2026: Teilpension kommt, wie Österreicher davon profitieren können. „Eine Teilpension mit Stichtag 1. Jänner 2026 wird frühestens Ende Jänner 2026 angewiesen. Es kann jedoch in der Umstellungsphase zu einer Nachzahlung kommen“, erklärt man dazu gegenüber 5 Minuten auch seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Was sich noch alles ändert – und auch schon geändert hat – erfahrt ihr hier: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist.