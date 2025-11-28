Neue 24/7 Poststationen an Bahnhöfen starten in Österreich

Egal ob am Wochenende, spät am Abend oder früh am Morgen: Pakete können in den 24/7-Poststationen jederzeit abgeholt und verschickt werden. Jetzt sollen 50 neue dazukommen – und zwar direkt bei Bahnhöfen in ganz Österreich.

Viele kennen das Problem: Pakete kommen meistens dann, wenn man nicht zu Hause ist, und werden zu Paketstationen gebracht. Diese haben aber oft nur geöffnet, während man selbst gerade arbeitet. Dafür sind 24/7 Poststationen besonders praktisch. In den nächsten Monaten sollen österreichweit rund 50 neue Stationen direkt bei den Bahnhöfen eingerichtet werden. Dadurch können alle Öffi-Nutzer ihren täglichen Weg mit der Abholung oder dem Versand von Paketen verbinden.

Neue 24/7 Poststationen an Bahnhöfen mit Photovoltaik

Zum ersten Mal werden auch Poststationen errichtet, die sich über ein Photovoltaikmodul auf dem Dach selbst mit Strom versorgen können. „Bahnhöfe sind Orte, an denen Menschen nicht nur täglich ankommen und abfahren, sondern auch Serviceangebote wahrnehmen können. Die neuen 24/7 Poststationen sind ein weiterer Schritt, um Bahnhöfe als moderne Dienstleistungszentren im Alltag der Menschen zu verankern und die Wege unserer Fahrgäste noch effizienter mach“, betont Silvia Angelo, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG. „Unsere neuen Standorte an den Bahnhöfen bringen die Post noch näher zu unseren Kund*innen und ermöglichen es, Wege optimal zu verbinden“, hebt auch Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG hervor.

Auftakt in Niederösterreich

Die erste Station wurde auch schon in Betrieb genommen, nämlich im niederösterreichischen Leobendorf (Bezirk Korneuburg). Die Poststation hat über 50 Fächer und befindet sich direkt vor dem Bahnhofsgebäude. Gegenüber sind die Park & Ride-Parkplätze. Ab sofort können dort rund um die Uhr Pakete abgeholt oder verschickt werden. Voraussetzung ist, dass sie vorfrankiert sind. Diese Station hat außerdem ein eigenes Photovoltaikmodul mit eingebautem Akku. Dadurch ist kein Anschluss an das Stromnetz notwendig. Wenn die Sonne ausreichend scheint, wird nicht nur die laufende Versorgung sichergestellt, der Akku wird auch für die Verwendung bei Schlechtwetter oder am Abend aufgeladen.

Neue Poststationen für ganz Österreich

Die Kooperation zwischen ÖBB und Post soll in den nächsten Monaten in ganz Österreich umgesetzt werden. Die ersten konkreten Standorte stehen bereits fest. Dort sollen in den kommenden Wochen die neuen 24/7-Poststationen installiert werden.