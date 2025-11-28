Kleinkind (3) qualvoll gequält und verhungert: Mordanklage rechtskräftig

Gefesselt, in eine Schublade gesperrt und isoliert: All diese Qualen – und mehr – musste der kleine Dreijährige durchmachen, bevor er schließlich verstarb. Die Eltern werden angeklagt.

Ein Fall, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: In Tirol wurde im November gegen ein Elternpaar wegen Mordes, Quälerei und Freiheitsentziehung Anklage erhoben. Da jedoch eine zweiwöchige Frist besteht, innerhalb derer gegen die Anklage Einspruch erhoben werden kann, war sie zunächst nicht rechtskräftig. Wir haben berichtet: Tiroler Bub verhungert: Mordanklage gegen Eltern erhoben. Wie mehrere Medien berichten, hat keiner der beiden Verteidiger Einspruch eingelegt – damit ist die Anklage nun rechtskräftig.

Aber was ist eigentlich mit dem kleinen Kind passiert?

Im Mai 2024 wurde der Bub tot in seinem Bett im Bezirk Kufstein (Tirol) aufgefunden. Der Vater verständigte daraufhin die Polizei. Eine Obduktion ergab schließlich, dass der Bub qualvoll verhungert war. Zum Zeitpunkt seines Todes wog der 94 cm große Junge nur noch knapp über sieben Kilogramm – nicht einmal die Hälfte des erwarteten Körpergewichts für ein Kind in diesem Alter. Später wurden seine Eltern festgenommen.

Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Die Schilderungen in den Medienberichten sind grausam: Die Eltern sollen den Dreijährigen im Badezimmer an der Halterung der Dusche aufgehängt und ihn mit eiskaltem oder sehr heißem Wasser geduscht haben. Um sein Schreien zu unterbinden, wurde sein Mund mit Klebeband verschlossen. Nach und nach hörten sie auf, ihn anzuziehen, und sperrten ihn nackt oder nur mit einer Windel bekleidet in eine Schublade – teilweise 22 Stunden am Tag für bis zu einer Woche. Damit endeten die Qualen aber noch lange nicht. Der kleine Junge wurde vollständig vom Familienleben isoliert, weggesperrt und misshandelt. Er soll mit einem Kochlöffel geschlagen und mit Kabelbindern gefesselt worden sein. Außerdem sollen sie ihn stundenlang im Dunkeln eingesperrt haben.

Taten dokumentiert

Das Ziel der Eltern dürfte demnach ein möglichst qualvoller Tod für ihren eigenen Sohn gewesen zu sein. Die Taten sollen sie in Chats besprochen und mit Fotos und Videos dokumentiert haben. Mit den anderen drei Kindern besuchten sie regelmäßig die Großeltern, um keinen Verdacht zu erwecken. Auf die Frage, wo das vierte Kind sei, wurden nur Ausreden erfunden.

Bub soll von „Dämon“ besessen gewesen sein

Den Eltern droht im Falle einer Verurteilung eine Strafe von bis zu lebenslanger Haft. Sie sind geständig. Die Mutter erklärte die Taten damit, dass der Bub von einem Dämon besessen sei. Der Vater soll die Tat bereuen. Laut Medienberichten sollen beide an einer Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen leiden, dennoch sollen sie zurechnungsfähig gewesen sein. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Für die Eltern gilt die Unschuldsvermutung.