Tierschützer fahren 300 Kilometer um leidenden Snoopy zu retten

Eine Wiener Familie möchte ihren gesunden Hund abgeben, weil sie von ihm "genervt seien". Tierschützer unternahmen einen Versuch, um ihn zu retten.

Die Geschichte des kleinen Snoopy sorgt für Entsetzen: Die Halter des 13-jährigen Havanesen fragten in mehreren Tierheimen an, ob sie den Hund aufnehmen können. Sie seien genervt, weil er alle vier Stunden raus müsse. Nun hätten sie sich einen neuen, jungen Hund gekauft, und für Snoopy sei nun kein Platz mehr im Haushalt.

Snoopy soll abgeholt werden

Johanna Stadler, Chefin der Pfotenhilfe, war fassungslos, als sie von dem Fall hörte: „Ich hatte Angst, dass die Halter ihn aussetzen, oder sogar töten lassen, wenn ihn niemand aufnimmt. Die Stadt Wien nimmt in ihren Tierheimen leider nur ausgesetzte oder beschlagnahmte Tiere auf.“ Sofort setzte sich ein Mitarbeiter der Organisation ins Auto und fuhr rund 300 Kilometer nach Wien in den 15. Bezirk, um Snoopy abzuholen.

Tierschutzmitarbeiter wird der Zutritt verwehrt

Dort angekommen, erlebte der Mitarbeiter jedoch noch eine böse Überraschung. Die Halter von Snoopy ließen ihn nicht in die Wohnung. Es wurde davon ausgegangen, dass sich mindestens noch ein weiterer Hund in der Wohnung befindet, und dass die Tiere unter widrigen Umständen gehalten werden. Daher wurde der Amtstierarzt und die Tierschutzombudsstelle verständigt. Schließlich wurde Snoopy doch der Pfotenhilfe übergeben.

Ende gut, alles gut?

Der kleine Hund war nach Angaben der Pfotenhilfe völlig verwirrt, auf der Fahrt zum Tierschutzhof konnte er kaum beruhigt werden. Dennoch fühlt er sich mittlerweile schon recht wohl, und Anfang nächster Woche komme eine Familie mit Hundeerfahrung, die ihn adoptieren wolle, so die Pfotenhilfe.

