Tragischer Brand in Göming: Frau (89) tot aufgefunden

In einem Einfamilienhaus in Göming (Bezirk Salzburg-Umgebung) kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu einem Feuer. „Die 89-jährige Bewohnerin dürfte den Ermittlungen zufolge den Ofen eingeheizt haben, wodurch es zu einem Brandgeschehen kam, das jedoch von selbst ausging“, heißt es seitens der Polizei. Die alleinstehende Frau wurde am Donnerstagvormittag tot aufgefunden. Die Ermittlungen haben ergeben, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.