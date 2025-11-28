Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: 5 Minuten/Canva
Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrautos und zwei Kerzen.
In Göming kam es zu einem Feuer bei dem eine Frau verstarb.
Salzburg-Umgebung/Salzburg
28/11/2025
Ofen eingeheizt

Tragischer Brand in Göming: Frau (89) tot aufgefunden

Die Bewohnerin dürfte den Ofen eingeheizt haben. Dadurch soll es zu einem Feuer gekommen sein, das jedoch von selbst wieder ausging. Die Frau konnte nur noch tot aufgefunden werden.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

In einem Einfamilienhaus in Göming (Bezirk Salzburg-Umgebung) kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu einem Feuer. „Die 89-jährige Bewohnerin dürfte den Ermittlungen zufolge den Ofen eingeheizt haben, wodurch es zu einem Brandgeschehen kam, das jedoch von selbst ausging“, heißt es seitens der Polizei. Die alleinstehende Frau wurde am Donnerstagvormittag tot aufgefunden. Die Ermittlungen haben ergeben, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: