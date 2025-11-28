Skip to content
Foto auf 5min.at zeigt einen OBus in Salzburg.
Zur Weihnachtsplan gibt es für die Öffis Fahrplanänderungen.
Salzburg
28/11/2025
kostenloses Fahren

Ab Samstag: Neuer Fahrplan für Öffis in Salzburg während der Adventszeit

Während der Weihnachtszeit gibt es in Salzburg für die Öffis mehr Verbindungen, erweiterte Nachtverbindungen und auch die Möglichkeit, kostenlos zu fahren.

von Stella Sabitzer
Am kommenden Sonntag ist der erste Adventsonntag. Deshalb bietet die Stadt Salzburg mit der Aktion „Ho Ho Ho Heimkommen“ ein besseres Angebot während der Weihnachtszeit an. Die Öffis fahren zu verdichteten Takten, es gibt erweiterte Nachtverbindungen sowie kostenlose Fahrten an den Samstagen. Damit möchte die Stadt den öffentlichen Verkehr klimafreundlicher gestalten. Besucher sollen frühzeitig auf Bahn oder Bus umsteigen und die Innenstadt entlasten.

Öffis in Salzburg: Fahrplanänderungen zur Weihnachtszeit 2025

Zeitraum:
Samstag, 29. November bis Dienstag, 23. Dezember 2025

Mehr Verbindungen, weniger Stress:

  • Linien 1 & 3: samstags alle 7,5 Minuten
  • Linien 1 & 3: sonntags alle 10 Minuten
  • NachtStern-Erweiterung auf Linien 1, 3, 4, 5, 6 & 7

Gratis Öffis:

  • In der Kernzone Salzburg an allen Adventsamstagen kostenlos

P+R – parken, einsteigen, ankommen:

  • Messezentrum: Linie 1 alle 7,5 Minuten, Linie 18 alle 15 Minuten
  • P+R Süd: Linie 3 alle 7,5 Minuten
