Ab Samstag: Neuer Fahrplan für Öffis in Salzburg während der Adventszeit

Während der Weihnachtszeit gibt es in Salzburg für die Öffis mehr Verbindungen, erweiterte Nachtverbindungen und auch die Möglichkeit, kostenlos zu fahren.

Am kommenden Sonntag ist der erste Adventsonntag. Deshalb bietet die Stadt Salzburg mit der Aktion „Ho Ho Ho Heimkommen“ ein besseres Angebot während der Weihnachtszeit an. Die Öffis fahren zu verdichteten Takten, es gibt erweiterte Nachtverbindungen sowie kostenlose Fahrten an den Samstagen. Damit möchte die Stadt den öffentlichen Verkehr klimafreundlicher gestalten. Besucher sollen frühzeitig auf Bahn oder Bus umsteigen und die Innenstadt entlasten.