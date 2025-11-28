Schwer verletzt: Forstarbeiter (30) von herabfallendem Ast getroffen

Gemeinsam mit einem 51-Jährigen führten sie Forstarbeiten im Wald durch, als plötzlich ein Ast brach und ihn traf. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

In Pyhra kam es zu einem Forstunfall. Ein Mann wurde verletzt.

Am Donnerstag waren zwei Männer im Alter von 30 und 51 Jahren aus dem Bezirk St. Pölten mit Forstarbeiten im Wald im Gemeindegebiet von Pyhra (Niederösterreich) beschäftigt. Als die beiden eine etwa 75 cm starke dürre Buche fällen wollten, kam es zu einem Unfall: Ein etwa 20 cm starker dürrer Ast brach in einer Höhe von etwa zwölf Metern ab und traf den 30-Jährigen „Er wurde nach der Erstversorgung mit schwersten Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen“, informiert die Polizei.

