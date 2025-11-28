Bankomat erfolglos in die Luft gesprengt

Zwei Täter wollten in der Nacht auf Freitag im Bezirk Amstetten einen Geldautomaten sprengen. Nachdem dies nicht gelang flüchteten sie. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Gegen 2:30 Uhr kam es zu einer Explosion bei der Bank in Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten. Das Gebäude wurde dabei schwer beschädigt. Vermutlich wollten zwei Täter einen Bankomaten sprengen. Sie flüchteten ohne Beute auf einem Motorroller, eine Fahndung verlief laut der Polizei negativ. Die hiesige Feuerwehr rückte in der Nacht ebenfalls aus, um die Straße zu sichern und zu reinigen. Die Ermittlungen der Exekutive laufen.