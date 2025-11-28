Die Suche nach der vermissten Stefanie P.: Polizei spricht Klartext

Chefinspektor Fritz Grundnig spricht mit 5 Minuten über den Stand der Ermittlungen im Fall der vermissten Stefanie P., was bestätigt ist, was nicht und warum so vieles unklar bleibt. Während die Suche weitergeht, wächst die Sorge.

Seit Sonntag, dem 23. November ist Stefanie P., 32, Visagistin und Influencerin spurlos verschwunden. Und mit jedem Tag, der vergeht, wächst das Gefühl, dass etwas Furchtbares passiert sein könnte. Die Fakten sind dünn, die Gerüchte laut und dazwischen eine Polizei, die versucht, das Chaos zu ordnen und ihren Ermittlungen mit Sorgfalt nachzugehen. Stefanie war Samstagnacht, dem 22. November auf einer Weihnachtsfeier, sie teilte sich ein Taxi mit einer Freundin. Gegen 7 Uhr früh stieg sie vor ihrem Wohnhaus in Graz-Geidorf aus. Eine letzte Nachricht: Sie sei gut angekommen. Danach Stille. Als sie Stunden später zu einem vereinbarten Fotoshooting nicht erschien, wurde ihr Umfeld hellhörig. „Sie wäre niemals einfach weggeblieben und schon gar nicht ohne ihren Hund“, sagt eine Freundin. Noch am selben Tag wird sie als vermisst gemeldet.

Ein Verdächtiger und viele offene Fragen

Am Mittwoch nahm die Geschichte eine Wendung, die das Land erschütterte: Der 31-jährige Ex-Freund wurde in Slowenien festgenommen. Sein Auto war am Parkplatz eines Casinos ausgebrannt. Die slowenische Polizei griff zu, doch ob und wie der Mann mit dem Verschwinden zu tun hat, ist weiterhin ungeklärt. Zwei weitere Männer aus seinem familiären Umfeld wurden danach in der Steiermark festgenommen. Alle drei sitzen in Gewahrsam, die Vernehmungen laufen.

Was die Polizei wirklich weiß und was nicht Im Gespräch mit 5 Minuten räumt Chefinspektor Fritz Grundnig auf, vorsichtig, sachlich, Schritt für Schritt. Blutspuren an Schuhen des Verdächtigen? „Dazu kann ich nichts bestätigen“, sagt Grundnig. Hinweise, die in einigen Medien kursieren, seien spekulativ.

„Dazu kann ich nichts bestätigen“, sagt Grundnig. Hinweise, die in einigen Medien kursieren, seien spekulativ. Gab es einen Streit in der Nacht? Auch dazu gebe es „keine bestätigten Erkenntnisse“.

Auch dazu gebe es „keine bestätigten Erkenntnisse“. Hat der Verdächtige selbst die Tür zur Wohnung der Vermissten geöffnet? Ja. „Er hat der Polizeistreife geöffnet und angegeben, er hätte nach dem Hund gesehen“, so Grundnig. Diese Darstellung sei „glaubhaft“ gewesen.

Ja. „Er hat der Polizeistreife geöffnet und angegeben, er hätte nach dem Hund gesehen“, so Grundnig. Diese Darstellung sei „glaubhaft“ gewesen. Hat der Ex-Freund Stefanie vermisst gemeldet? „Nein. Das ist falsch. Die Vermisstenanzeige kam von Arbeitskollegen“, stellt Grundnig klar.

„Nein. Das ist falsch. Die Vermisstenanzeige kam von Arbeitskollegen“, stellt Grundnig klar. Hat es eine Einvernahme durch die österreichische Polizei gegeben? „Bis jetzt nicht. Lediglich die slowenischen Behörden haben einvernommen.“

Eine Suche zwischen Hoffnung und Furcht

Während Ermittler in Österreich und Slowenien Wälder durchsuchen, Grundstücke durchkämmen und Spuren sichern, bleibt der entscheidende Hinweis aus. Der Wagen des Ex-Freundes liefert keine verwertbaren Spuren. Auch die zwei weiteren Festnahmen brachten bis dato keine Klärung. Die Suchaktionen werden fortgesetzt. Fest steht, dass die Behörden auf die Überstellung und auf die Einvernahme des Verdächtigen warten, diese soll heute Freitag, dem 28. November aus dem slowenischen Maribor nach Graz erfolgen. Über die U-Haft für seine beiden in Graz einsitzenden Verwandten sollte am Freitag entschieden werden, so die Staatsanwaltschaft. Die beiden Verwandten des Ex-Freundes, die in Graz festgenommen worden waren, befinden sich derzeit in Gewahrsam in der Grazer Justizanstalt Jakomini. Es handelt sich um den Bruder und den Stiefvater, die wie der Verdächtige slowenische Staatsbürger sind, aber in Graz leben. Alle drei haben sich in den Befragungen bisher wenig kooperativ gezeigt, hieß es seitens der steirischen Polizei. Man erwarte sich aber von der direkten Befragung des 31-Jährigen Erkenntnisse, sobald dieser von den steirischen Kriminalisten vernommen werden könne.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 10:43 Uhr aktualisiert