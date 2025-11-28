Tiroler Fledermaus-Experte überraschend verstorben

„Toni war ein leidenschaftlicher Natur- und Artenschützer. Er hat sich Zeit seines Lebens für eine intakte Natur, lebendige Flüsse und gefährdete Tiere und Pflanzen eingesetzt“, erinnert sich WWF-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Johanides in einer Aussendung. Und weiter: „In diesen schweren Stunden gilt unsere tiefe Anteilnahme und unser Mitgefühl seiner Familie und seinen Freunden. Wir trauern mit ihnen.“ Toni Vorauer hinterlässt zwei Kinder.

Dafür hat sich Toni Vorauer eingesetzt

Vorauer war übrigens bis zuletzt Betreuer zahlreicher Schutzgebiete in den Tiroler Inn-Auen und setzte sich auch als Beauftragter des Landes für den Schutz der Fledermäuse ein. Zudem hat er im Jahr 1989 als Mitgründer des Tiroler WWF-Büros fungiert und sich für zahlreiche Arten- und Naturschutzprojekte eingesetzt – so etwa für die Bartgeier in Tirol, den Schutz von Lech und Inn oder die Bewahrung der Alpen vor überbordender Verbauung. Auch die Sicherung der Flora und Fauna der Tiroler Gewässer war ihm ein großes Anliegen. Hierzulande ausgestorbene Pflanzenarten wie den Zwergrohrkolben hat er etwa wieder an den Inn zurückgebracht, heißt es in einer Aussendung des WWF.

Toni Vorauer war auch begeistertet Fotograf

Doch damit nicht genug, war Vorauer auch ein begeistertet Fotograf und als solcher für den WWF etwa in der Ukraine, allgemein in Osteuropa, in Afrika und in der Amazonas-Region unterwegs. Darüber hinaus war er auch Vorstandsmitglied im Naturpark Tiroler Lech.