Waffenverbotszonen in Innsbruck: Das gilt ab 1. Dezember

Die Landespolizeidirektion erlässt ab 1. Dezember 2025 zwei Waffenverbotszonen neu. Sie sind dazu da, um Menschen und Eigentum vor gefährlichen Angriffen zu schützen. Betroffen ist der öffentliche Bereich entlang der Ing.-Etzel-Straße und der Dreiheiligenstraße. Diese Zone gilt täglich von 18 bis 8 Uhr. Auch der Bereich rund um den Südtiroler Platz inklusive Ankunftshalle des Hauptbahnhofs wird ganztägig zur Verbotszone erklärt. Welche genauen Straßen und Bereiche betroffen sind, ist in den Lageplänen ersichtlich. Die Regelung gilt voraussichtlich bis 28. Februar, solange die Gefahr besteht.

©LPD Tirol | Waffenverbotszone in Innsbruck: Ing.-Etzel-Straße und Dreiheiligenstraße von der Kreuzung Museumstraße bis zur Zeughausgasse/Claudiastraße und bis Hausnummer 9c der Dreiheiligenstraße. ©LPD Tirol | Waffenverbotszone in Innsbruck: Südtiroler Platz, Brixner-, Salurner- und Brunecker-Straße sowie die Ankunftshalle des Hauptbahnhofs.

Was gilt in einer Waffenverbotszone?

„In diesem Bereich ist das Mitführen von Waffen oder Gegenständen, die zur Gewaltanwendung geeignet sind, verboten. Ausnahmen bestehen für Personen mit beruflicher Berechtigung oder waffenrechtlicher Bewilligung sowie für berechtigte Pfefferspray-Träger“, informiert die Polizei. Die Beamten dürfen Kleidung, Fahrzeuge und Behälter kontrollieren und Waffen sicherstellen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro (bei Wiederholungsfall bis 4.600 Euro) rechnen. Alternativ können auch bis zu vier Wochen Freiheitsstrafe verhängt werden



