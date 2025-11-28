Zufall bringt drei Österreichern je 20.000 Euro

Unter allen österreichischen "EuroDreams"-Spielteilnehmern der letzten beiden Runden wurden drei Sondergewinne in der Höhe von 20.000 Euro ausgezahlt. Wir haben nachgefragt, wo die Gewinne hingehen und wie es nun weitergeht.

Du hast am 24. oder am 27. November 2025 mit zumindest einem Tippschein an der „EuroDreams„-Ziehung teilgenommen? Dann könnte es sein, dass nun 20.000 Euro auf dein Konto wandern. Jeder Teilnehmer der beiden Ziehungen hat nämlich die Chance auf einen von drei 20.000-Euro-Boni. Dafür wurden zufällig drei Quittungsnummern gezogen. „Die gewinnbringenden Wettscheine wurden zwei Mal in der Steiermark und einmal in Oberösterreich abgegeben“, wissen die „Österreichischen Lotterien“ auf Nachfrage von 5 Minuten. Gewonnen hätten die drei ohne den Bonus nur aufgrund ihrer Zahlen auf den Wettscheinen übrigens nur zwischen 2,50 und 12,20 Euro.

Diese drei Quittungsnummern haben den 20.000-Euro-Bonus bei „EuroDreams“ gewonnen: 698 349 7696

698 354 5176

698 435 7218

20.000 Euro kommen – auf Anforderung – direkt auf die Konten

Wie die Lotterien weiter erklären, muss man auch – nicht wie bei „normalen“ Großgewinnen – die vierwöchige Reklamationsfrist abwarten: „Sondergewinne wie diese werden über Gewinnanforderung direkt ausbezahlt.“ Sonderziehungen gibt es relativ regelmäßig, zuvor wurden bereits vier Mal in diesem Jahr Extragewinne in Österreich vergeben. In zwei Fällen haben je drei Menschen 20.000 Euro bekommen, in zwei weiteren Fällen hat es für je einen Gewinner 10.000 Euro pro Monat für ein ganzes Jahr gegeben. So etwa ein Ehepaar aus Niederösterreich, alles darüber hier: Ehepaar bekommt ab 1. Juli jedes Monat 10.000 Euro extra aufs Konto.

Alles rund um „EuroDreams“: Bei „Eurodreams“ braucht man insgesamt sieben richtige Zahlen, wobei die sich aus sechs Richtigen zwischen 1 und 40 und einer Traumzahl zwischen 1 und 5 zusammensetzen. Ziehungen finden immer am Montag und Donnerstag statt Teilnehmende Länder sind neben Österreich noch Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und die Schweiz. Die Hauptgewinne setzen sich dabei – nicht wie bei anderen Lotterie-Spielen – aus monatlichen Zahlungen zusammen. Gewinnt man im ersten Rang, bekommt man etwa 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre, hat man fünf Richtige aber die Traumzahl stimmt nicht, sind es immer noch 2.000 Euro monatlich für fünf Jahre.

Dieses Jahr ein „EuroDreams“-Hauptgewinner in Österreich

Aktuell geht es bei „EuroDreams“ im ersten Gewinnrang übrigens nicht „nur“ um 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre lang, sondern um 10.000 Euro pro Monat mehr. Und das läuft auch so lange, bis der erste Rang geknackt wird, heißt es seitens der Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten weiter. Das ist übrigens nur eine Frage der Zeit, dieses Jahr hat es in den teilnehmenden Ländern insgesamt 14 Gewinner gegeben, einer davon war auch aus Österreich. Mehr dazu hier: Pensionist im Glück: Österreicher bekommt jetzt 20.000 Euro im Monat.