Neuschnee-Falle in den Alpen: Experte warnt vor gefährlicher Lawinenlage

Schnee bedeutet für viele Sportler: rauf auf die Berge – sei es zum Skifahren oder Tourengehen bei einem herrlichen Traumtag. Doch genau das kann schnell gefährlich werden: Das hat auch die große Lawine am Stubaier Gletscher gezeigt. Mehr dazu hier: Lawinenabgang am Stubaier Gletscher: Neue Details bekannt

Neuschnee: Jetzt ist größte Vorsicht geboten

Deshalb appelliert der Österreichische Alpenverein einmal mehr, dass gerade an den ersten Schönwettertagen nach dem Neuschnee besondere Vorsicht geboten ist. Es wird dazu geraten, keine Hänge über 30 Grad zu befahren. Denn die Kombination aus Neuschnee, starkem Wind und heiklen Altschneeschichten schafft derzeit eine gefährliche Ausgangslage. „Für Variantenfahrer und Skitourengeher besteht derzeit besondere Gefahr durch frische Triebschneeansammlungen, die durch Neuschnee und starken, drehenden Wind entstanden sind. Zusätzlich ist das Altschneeproblem vor allem oberhalb von 2.800 m Höhe in steilen Nordhängen besonders heikel“, warnt Jörg Randl, Bergsportexperte im Österreichischen Alpenverein.

Notfallausrüstung wird dringend empfohlen

Der Experte rät dringend, eine vollständige Notfallausrüstung mitzunehmen, wenn man sich ins freie Gelände begibt. Dazu gehören ein funktionsfähiges 3-Antennen-LVS-Gerät, eine Sonde, eine stabile Lawinenschaufel aus Aluminium, ein Mobiltelefon, ein Erste-Hilfe-Set, eine Rettungsdecke und ein Biwaksack. Empfohlen werden außerdem ein Lawinen-Airbag sowie ein Skihelm – besonders wegen der heiklen Übergangsbereiche mit möglichem Steinkontakt. „Nur mit vollständiger Ausrüstung kann im Notfall eine effiziente Rettungskette (Kameradenrettung vor Ort / organisierter Rettungseinsatz) funktionieren“, sagt Randl zum Abschluss.