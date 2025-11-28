HPV-Impfung soll kostenlos bleiben: Das fordern junge Menschen

Die Nachholaktion für die kostenlose HPV-Impfung läuft nur noch bis zum Ende des Jahres. Danach kommen auf junge Erwachsene hohe Kosten für den Impfschutz zu. Insgesamt sind noch viel zu wenige Menschen gegen HPV geschützt.

Vorsorge darf keine Frage des Geldes sein. So lautet die Devise der „Österreichischen Hochschüler_innenschaft“, der Bundesjugendvertretung und des Vereins „HPV-Impfung Jetzt!“. Daher wurde die kostenlose Nachholaktion für HPV-Impfungen für Menschen zwischen 21 und 30 Jahren ins Leben gerufen. Wer diese in Anspruch nehmen will, muss die erste Impfung noch bis 31. Dezember erhalten, damit auch die für ein halbes Jahr später vorgesehene zweite Dosis kostenlos bleibt.

Bald wieder hohe Kosten für HPV-Schutz

Die zeitlich begrenzte Ausweitung des Impfangebots war ein wichtiger Schritt, doch es hätte deutlich mehr Aufklärung und niederschwellige Angebote gebraucht. Da die Aktion nun ausläuft, stehen jungen Menschen wieder Kosten von über 600 Euro bevor, kritisieren Selina Wienerroither, Viktoria Kudrna und Umut Ovat aus dem ÖH-Vorsitzteam: „ Insbesondere Studierende sind häufig nicht in der Lage, die Kosten für essenzielle Gesundheitsleistungen zu stemmen.

Zu wenige Menschen sind geimpft

Das Nationale Impfgremium empfiehlt die HPV-Impfung bis zum vollendeten 30. Lebensjahr. Trotz Nachholaktion ist die Durchimpfungsrate bei jungen Menschen zwischen 21 und 30 Jahren jedoch weiterhin niedrig. Hier muss entgegengewirkt werden, denn die HPV-Impfung ist die einzige Impfung, die vor verschiedenen Krebsarten schützen kann. “ HPV betrifft alle Geschlechter, quer durch die Gesellschaft. Die Impfung schützt effektiv vor Hochrisiko-Typen und somit vor Krebs, jedoch ist die Durchimpfungsrate, vor allem bei Männern, viel zu niedrig. „, so Lili Pick vom Verein HPV-Impfung jetzt!.

Fast 40.000 Menschen haben unterschrieben

37.000 Menschen haben die Petition des Vereins „HPV-Impfung jetzt!“ unterstützt, die eine Ausweitung des HPV-Impfangebots bis zum vollendeten 30. Lebensjahr fordert. Die Unterschriften dem damaligen Gesundheitsminister Johannes Rauch übergeben. Jetzt dürfen sie mit dem Regierungswechsel nicht in der Schublade verschwinden, so die Initiatoren. (APA/OTS 28.11.2025)