Familienvater stirbt bei Unfall auf L129

Bei einer Kollision auf einer Landesstraße in Neulengbach ist ein 36-Jähriger ums Leben gekommen. Seine Tochter wurde schwer verletzt.

Am Morgen des 28. November kam es auf der L129 auf Höhe Neulengbach im Bezirk St. Pölten zu einem folgenschweren Crash. Ein Auto geriet ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen LKW. Dabei wurde der PKW massiv beschädigt.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Für den 36-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 7-jährige Tochter wurde am Rücksitz eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr sie mittels hydraulischem Rettungsgerät befreien konnte, wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in die Klinik Donaustadt geflogen. Im Einsatz waren weiters die örtlichen Feuerwehren, Rettungsteams des Roten Kreuzes und des Samariterbundes, und ein Notarztfahrzeug.