Nach tödlicher Kuhattacke: Experten fordern neue Regeln

Im Sommer kam es zu einem Angriff einer Kuhherde, bei dem ein Mann sein Leben verlor. Deshalb fordern Experten jetzt zum Handeln auf und haben sich ein Konzept überlegt.

Kuhangriffe sorgen immer wieder für Schlagzeilen und hitzigen Gesprächsstoff. Ein Fall im Sommer ist dabei besonders in Erinnerung geblieben: Ein 85-jähriger Wiener und seine 82-jährige Frau wurden von einer Kuhherde niedergetrampelt und schwer verletzt. Der Mann verstarb wenig später im Krankenhaus. Mehr dazu hier: Kuhherde attackiert Ehepaar – 85-jähriger Wiener tot

Herausforderungen für die Land- und Almwirtschaft

Deshalb haben sich ortsansässige Grundbesitzer, Bauern, hochkarätige Experten aus Alm- und Viehwirtschaft sowie Veterinärmedizin, Vertreter des Wander- und Bergtourismus mit bestehendem Wegerecht, Fachleute für alpines Risikomanagement und die Gemeindeverwaltung zusammengesetzt, um gemeinsam Lösungsansätze für das Thema zu erarbeiten. Das Thema stellt eine nachhaltige und generationsübergreifende Herausforderung dar, besonders für Land- und Forstwirte. Dazu zählen Veränderungen der „Outdoorszene“ sowie in der Tierhaltung beim Weidevieh und die wiedergekehrte Bedrohung durch große Beutegreifer. Aber auch die zunehmende Entfremdung mancher Touristen von der bäuerlichen Lebenswelt sowie der angemessene und respektvolle Umgang auf den Almen und Bergen stellen ein erhebliches Problem dar.

Veränderungen in Bergtourismus und Viehwirtschaft

Immer mehr Menschen zieht es in die Natur, und auch die leistungsorientierten Bergsportler sorgen mit ihren Hobbys, von E-Mountainbikern bis Bergläufern, für ordentlich Betrieb auf den Almen. Und auch die Mitnahme von Hunden nimmt immer weiter zu. Die Experten konnten vor allem feststellen, dass es dabei an angemessenem Training für die Gegebenheiten im Freigelände mangelt. Was auch ein Problem darstellt, ist das Ausmaß von Menschen, die sich unvernünftig verhalten, was unter anderem mit der Selbstdarstellung in den sozialen Medien zusammenhängt. „Aufhorchen ließ aber auch die Erkenntnis über die zunehmende „Entdomestizierung“ von Kühen, die nicht mehr durch den regelmäßigen, alltäglichen Melkvorgang oder die Fütterung an den Umgang mit Menschen gewohnt sind“, heißt es in einer Aussendung vom Alpenverein Austria.

© Land Tirol/Hörmann Der richtige Umgang mit Weidetieren ist wichtig für die Sicherheit.

Information und Aufklärung als Schlüsselaufgaben

Die Experten konnten auch feststellen, dass Beherbergungsbetriebe jeder Art eine Aufklärungs- und Informationsverantwortung gegenüber ihren Gästen haben – ähnlich wie alpine Vereine bei ihren Mitgliedern. Oberste Priorität hat dabei vor allem die Vorsorge und die Vermeidung, dass sich viele Menschen und Tiere gleichzeitig an denselben Orten aufhalten. Außerdem soll sichergestellt werden, dass alle Beteiligten besser vernetzt sind und digitale Informationen (z. B. über Tourenportale oder Wetter-Updates) weitergegeben werden.

Pilotprojekt soll Zusammenarbeit stärken

Die Ergebnisse wurden von den Teilnehmern zur alpinen Sicherheit dokumentiert und allen Beteiligten zur Verfügung gestellt – insbesondere dem Tourismusministerium, der Land- und Forstwirtschaft mit ihren Vertretungen sowie den Bergsteigervereinen. Die Initiative ging vom Alpenverein Austria aus und wird in seinen Arbeitsgebieten als Pilotprojekt gestartet. Dabei soll die Zusammenarbeit aller Beteiligten gestärkt und die Weitergabe der gesammelten Daten an die genannten Stellen erprobt werden.