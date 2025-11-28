Rauswurf bei Rapid: Trainer Peter Stöger muss gehen

Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden in den letzten vier Spielen fliegt Coach Peter Stöger bei Rapid Wien raus. Auch Co-Trainer Thomas Sageder muss gehen. Interimistisch übernimmt Stefan Kulovits.

Das Ergebnis einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung ist nun offiziell: Der SK Rapid Wien trennt sich von Cheftrainer Peter Stöger. Nach nur fünf Monaten ist für den 59-Jährigen nun Schluss. Auch Co-Trainer Thomas Sageder wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Fans forderten Rücktritt

Das Fass zum Überlaufen brachte vermutlich das Auswärtsspiel der Conference League gegen Rakow Czestochowa. Nachdem die Hütteldorfer klar mit 1:4 verloren, waren lautstarke Rufe von der Tribüne zu vernehmen. „Stöger raus!“, verlangten die Fans.

Notwendige Maßnahme

„Diese Entscheidung fällt extrem schwer, da nicht nur ich Peter Stöger und auch Thomas Sageder für ihre Expertise und ihren Charakter sehr schätze. Die Entwicklung der letzten Wochen macht diese Freistellungen aber notwendig“, sagt Rapid-Sportchef Markus Katzer. Die Bilanz ist in der Tat ernüchternd, in den letzten 13 Spielen gelangen nur drei Siege.