HOFER ruft dieses Produkt jetzt zurück: „Verkauf wurde sofort gestoppt“

„Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes“, wie es in der Aussendung des Diskonters heißt, würde man das „ALMARE SEAFOOD Regenbogen Forellenfilet, Sorte Natur und Pfeffer, 125g“ zurückrufen. Betroffen sind dabei jene Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 30. November 2025 und der Chargennummer 4254431.

Dieses Produkt wird bei HOFER aktuell zurückgerufen: Produkt: ALMARE SEAFOOD Regenbogen Forellenfilet, Sorte Natur und Pfeffer, 125g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30. November 2025

Chargennummer: 4254431

Mögliche Bakterien-Belastung als Grund für HOFER-Rückruf

Der Grund für den Rückruf liegt in einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit „Listeria monocytogenes“. Dabei handelt es sich um ein Listerien-Bakterium, das eine so genannte „Listeriose“ auslösen kann. Diese ist besonders in der Schwangerschaft gefährlich, da sich die Krankheit auf das Kind übertragen kann. „Die Infektion erfolgt hauptsächlich durch Aufnahme der Erreger über die Nahrung“, heißt es laut Gesundheitsministerium

HOFER rät vom Verzehr des zurückgerufenen Produktes ab

In der Aussendung rät HOFER vom Verzehr des Produktes ab, dieses war ab dem 13. November in allen Filialen österreichweit erhältlich. Und: „Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt.“ Das Produkt kann in allen HOFER-Filialen zurückgegeben werden, dort bekommt man dann auch ohne Rechnung den Kaufpreis erstattet. Abschließend erklärt der Diskonter noch: „Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.“