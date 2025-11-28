Über 10.000 Euro abgebucht: Tiroler wird von Kreditkartenfirma angerufen

Unbekannte Täter haben zwischen 4. und 20. November 2025 mehrere Abbuchungen auf der Kreditkarte eines 50-jährigen Tirolers durchgeführt, wie die Polizei nun berichtet. Wie sie das gemacht haben, ist aktuell noch unklar. Dem Kreditkartenunternehmen sind diese Abbuchungen jedenfalls aufgefallen, weshalb sie den Mann anriefen.

Gesamter Schaden im unteren, fünfstelligen Bereich

Nachdem der 50-Jährige daraufhin sein Konto durchgesehen hatte, stellte er fest, dass die Kreditkarte vielfach belastet war. „Gesamt beläuft sich der bisherige Schaden auf einen unteren, fünfstelligen Eurobetrag“, so die Beamten. Weitere Erhebungen sind aktuell noch am Laufen.