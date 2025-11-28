Kritik an Pensions-Forderung: „Das ist das eigentliche Problem…“

In den vergangenen Monaten wurde viel an den Pensionen in Österreich geschraubt, manchen Experten und Co. geht das aber noch nicht weit genug. Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer glauben, das eigentliche Problem zu kennen.

„Die Pensionen sind sicher“, kommentiert Ines Stilling, Leiterin des Sozialbereichs der Arbeiterkammer (AK) das aktuelle Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission. Die Problemlage sei dabei vor allem die schwächelnde Wirtschaft, der Rückgang der Beschäftigung und „vor allem zu wenige Jobs für Ältere“. Genau bei diesem Punkt müsse man ansetzen. „Mehr Beschäftigung – besonders für Menschen über 55, das entlastet das Bundesbudget doppelt: in der Arbeitslosen- und der Pensionsversicherung“, so Stilling weiter.

Was sich bei Österreichs Pensionen 2026 alles ändert

Die jüngsten angekündigten Reformen müsse man erst einmal wirken lassen. Die AK-Sozialleiterin spricht dabei etwa die Verschärfungen bei den Korridorpensionen und auch die Einführung der Teilpension an. Gegenüber 5 Minuten hat Alexander Pasz von der Arbeiterkammer (AK) Wien die Teilpension erklärt. Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier: Ab 2026: Teilpension kommt, wie Österreicher davon profitieren können. Was sich generell mit Jänner so alles ändert und was sich bereits auch schon geändert hat, könnt ihr hier nachlesen: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist.

AK: „Die Zahlen sprechen Bände“

„Das eigentliche Problem: Viele Unternehmen beschäftigten keine älteren Menschen. Die Zahlen sprechen Bände: Rund 30 Prozent aller mittleren und großen Betriebe haben überhaupt keine Mitarbeiter über 60 angestellt“, so die AK weiter. Ein höheres, gesetzliches Pensionsalter, wie es vor allem von Arbeitgeberseite oft gefordert wird, würde „in der Realität oft nur mehr Jahre in Krankenstand oder Arbeitslosigkeit“ bedeuten. Laut Stilling würde der Schlüssel zu einem stabilen Pensionssystem „nicht in einem noch höheren gesetzlichen Antrittsalter“ liegen, „sondern in einem Arbeitsmarkt, der Beschäftigung stärkt und Arbeitsplätze bietet, in denen Menschen tatsächlich bis zur Pension gesund arbeiten können“.

Diese Forderungen hat die AK nun im Zusammenhang mit der Pension

Die AK fordert in diesem Zug auch gleich, das faktische Pensionsalter zu erhöhen und damit einhergehend die „rasche Umsetzung des von der Regierung geplanten Älterenbeschäftigungspakets, alternsgereche Arbeitsplätze sowie verbesserte Arbeitsbedingungen“. Zudem würden Arbeitssuchende bessere Erwerbschancen brauchen und als sehr wichtig empfindet man ein Bonus-Malus-System „für Betriebe, die ältere Menschen nicht beschäftigen wollen“.

ÖGB: Davon lebt die Finanzierung unseres Pensionssystems

Ähnlich sieht das auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB). „Die Finanzierung unseres Pensionssystems lebt von hoher Erwerbsbeteiligung. Wenn Menschen in Beschäftigung bleiben, sichern wir den Generationenvertrag nachhaltig. Daher brauchen wir ein Bonus-Malus-System für die Beschäftigung älterer Menschen, das Betriebe endlich in die Pflicht nimmt“, so ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth. Die immer wiederkehrende Forderung nach einer Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters weist man gleichzeitig zurück. „Bereits heute schaffen es viele Beschäftigte nicht, bis zum derzeitigen Regelpensionsalter in Beschäftigung zu bleiben“, so der ÖGB.