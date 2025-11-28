50 Millionen Euro bei Betrugsbekämpfung sichergestellt

Die Regierung hat für 2026 ein neues Maßnahmenpaket beschlossen, um Steuerbetrug entgegenzuwirken. Das Amt für Betrugsbekämpfung konnte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zahlreiche Fälle aufdecken.

Rund 50 Millionen Euro konnten im ersten Halbjahr durch das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) in Folge verschiedenster Einsätze gesichert werden. Mehr als 200 Prüfungsmaßnahmen, sowie Hausdurchsuchungen und fast 20.000 weitere Kontrollen fanden in diesem Rahmen statt. Mit dem nun von der Regierung beschlossenen Betrugsbekämpfungspaket werden im kommenden Jahr die Maßnahmen verstärkt und dadurch 2026 rund 270 Millionen Euro zusätzlich ins Budget gebracht.

„Frage der Gerechtigkeit“

„Bekämpfung des Steuerbetrugs ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das ABB leistet unverzichtbare Arbeit, um die redliche Wirtschaft und die Steuerehrlichen vor Betrügern zu schützen. Ihr Wissen ist sehr stark in das neue Betrugsbekämpfungspaket eingeflossen.“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

(APA/OTS 28.11.2025)