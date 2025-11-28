17-Jähriger hat Führerschein noch nicht – und rast bei Polizei vorbei

Obwohl er noch nicht einmal einen Führerschein hat, wurde ein 17-jähriger Niederösterreicher von der Polizei Donnerstagvormittag aufgehalten. Er war im 50er mit 99 km/h gemessen worden.

Im Ortsgebiet von Poysdorf (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) haben Polizisten am Donnerstag, 27. November 2025, Geschwindigkeitsmessungen auf der LB 219 durchgeführt. Gegen 10.30 Uhr ist ihnen dann auch ein junger Autofahrer ins Netz gegangen. Der 17-Jährige wurde mit 99 km/h im 50er gemessen. Der Niederösterreicher war zum Zeitpunkt der Anhaltung sogar noch in der Führerscheinausbildung und hatte demnach keine Lenkberechtigung. Sowohl er als auch der Zulassungsbesitzer werden nun der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, heißt es seitens der Polizei.