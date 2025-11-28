26-Jähriger nach Balkonsturz in Fieberbrunn verstorben

Wie der „ORF“ berichtet, geht die Polizei derzeit von einem Unfall aus, der 26-Jährige ist zwei Stockwerke tief auf die Terrasse gestürzt. Zuvor hatte er sich mit zwei weiteren 26-Jährigen und einer 23-jährigen Frau in dem Einfamilienhaus getroffen. Am Balkon wollte er eigentlich etwas holen, zog aber offenbar die Balkontür hinter sich zu. Seine Kollegen fanden ihn dann auf der Terrasse liegend vor, die Reanimationsmaßnahmen hatten keine Wirkung mehr. Der 26-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle.