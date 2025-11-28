Skip to content
Zeitweise bewölkt und im Norden des Landes mit einer Glatteiswarnung startet Österreich in den Tag.
Teile Österreichs starten mit Glatteis-Warnung in den Samstag

Der Samstag bringt in Österreich bis zu sieben Grad und eine Glatteiswarnung vor allem für die nördlichen Gebiete des Landes.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)

Wie die „GeoSphere Austria“ berichtet, wird eine schwache Störungszone vorübergehend den Westen und Nordwesten des Landes beeinflussen. Von Vorarlberg über Salzburg bis ins Waldviertel werden dadurch in der Früh und am Vormittag dichte Wolken und regional auch etwas Niederschlag dominieren. Dieser könnte auch in Form von gefrierendem Regen fallen, womit teilweise Glatteisgefahr besteht. Für einige Regionen wurde dementsprechend auch eine gelbe Glatteis-Warnung ausgerufen.

Vor allem für den Norden des Landes gibt es eine Glatteiswarnung.

Schneefallgrenze steigt auf über 1.000 Meter an

Am Samstag wird die Schneefallgrenze dann auch in den meisten Regionen über 1.000 Meter Seehöhe steigen, wobei es im Osten trocken bleibt. Sonnenschein gibt es dennoch nur wenig, so die „GeoSphere Austria“. Lediglich im Südosten sowie im Süden wird es wohl länger sonnig sein – zumindest abseits von einigen zähen Nebelfeldern. „Nach zum Teil strengen Nachtfrost in schneebedeckten Tälern steigen die Temperaturen bis zum Morgen auf minus acht bis null Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen meist zwischen ein und sieben Grad, in manchen schneebedeckten Tälern kann es leicht frostig bleiben“, wissen die Experten abschließend.

