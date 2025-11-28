Teile Österreichs starten mit Glatteis-Warnung in den Samstag

Wie die „GeoSphere Austria“ berichtet, wird eine schwache Störungszone vorübergehend den Westen und Nordwesten des Landes beeinflussen. Von Vorarlberg über Salzburg bis ins Waldviertel werden dadurch in der Früh und am Vormittag dichte Wolken und regional auch etwas Niederschlag dominieren. Dieser könnte auch in Form von gefrierendem Regen fallen, womit teilweise Glatteisgefahr besteht. Für einige Regionen wurde dementsprechend auch eine gelbe Glatteis-Warnung ausgerufen.

©GeoSphere Vor allem für den Norden des Landes gibt es eine Glatteiswarnung.

Schneefallgrenze steigt auf über 1.000 Meter an

Am Samstag wird die Schneefallgrenze dann auch in den meisten Regionen über 1.000 Meter Seehöhe steigen, wobei es im Osten trocken bleibt. Sonnenschein gibt es dennoch nur wenig, so die „GeoSphere Austria“. Lediglich im Südosten sowie im Süden wird es wohl länger sonnig sein – zumindest abseits von einigen zähen Nebelfeldern. „Nach zum Teil strengen Nachtfrost in schneebedeckten Tälern steigen die Temperaturen bis zum Morgen auf minus acht bis null Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen meist zwischen ein und sieben Grad, in manchen schneebedeckten Tälern kann es leicht frostig bleiben“, wissen die Experten abschließend.