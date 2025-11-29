Gasgeruch: Knapp 50 Personen aus Geschäft in Wörgl evakuiert

Aus einem Geschäft in Wörgl (Bezirk Kufstein, Tirol) mussten Freitagnachmittag zwischenzeitlich knapp 50 Menschen evakuiert werden, nachdem von dort Gasgeruch gemeldet wurde.

Freitagnachmittag, am 28. November 2025 gegen 15.30 Uhr, wurden die Feuerwehr Wörgl, die Rettung und die Polizei wegen eines Gasgeruchs in einen Gewerbebetrieb in Wörgl (Bezirk Kufstein, Tirol) gerufen. Die Florianis haben vor Ort Gasmessungen durchgeführt, welche negativ verliefen, zwischenzeitlich wurden knapp 50 Personen aus dem Geschäft evakuiert. Woher der Geruch kam, sei vorerst unklar, berichtet die Polizei abschließend.