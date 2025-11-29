„Massive Verkehrsbehinderungen“ auf A13 nach LKW-Unfall

Wegen eines Unfalls, in den zwei Schwerfahrzeuge verwickelt waren, war die A13 in Richtung Süden im Bereich der Europabrücke Freitagnachmittag knapp eine Stunde lang komplett gesperrt.

Ein 63-jähirger Bulgare wollte mit seinem LKW-Sattelzug auf der A13 Brennerautobahn im Bereich der Europabrücke nach Süden Freitagnachmittag, am 28. November 2025 gegen 15.55 Uhr, einen weiteren Sattelzug überholen. Dieser wich wegen einer Panne eines weiteren Schwerfahrzeugs auf die Überholspur aus. Daraufhin kollidierte der Bulgare mit dem in dieselbe Richtung fahrenden Pickup-LKW, der von einem 45-jährigen Österreicher gelenkt wurde.

A13 eine Stunde lang komplett gesperrt

„Der Pickup wurde dabei zwischen LKW und Mittelleitschiene eingekeilt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden“, berichtet die Polizei nun. Alle drei Beteiligte wurden jedoch nicht verletzt. Die A13 wiederum musste für knapp eine Stunde komplett gesperrt werden, bis knapp 18.10 Uhr kam es außerdem noch zu „massiven Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle“, so die Beamten.