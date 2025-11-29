Tirolerin (87) will Tochter mit Goldmünzen vor Gefängnis bewahren

Eine 87-jährige Frau aus Tirol wurde Donnerstagabend Opfer von Betrügern. Diese gaben sich am Telefon als Polizisten aus und machten ihr weis, dass ihrer Tochter eine Gefängnisstrafe drohen würde, würde sie keine Kaution bezahlen.

Bereits Donnerstagabend, am 27. November 2025, ist eine 87-jährige Tirolerin von unbekannten Tätern angerufen worden, wobei man ihr am Telefon vorgaukelte, dass dort ein Polizist sprechen würde und ihre Tochter einen Unfall gehabt habe. Bei diesem sei eine Person verletzt worden, so der vermeintliche Polizist am Telefon.

87-Jährige bereitet mehrere Goldmünzen vor

Damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse, sollte eine Kaution bezahlt werden. Aufgrund des auf sie ausgeübten Drucks, hat die 87-Jährige daraufhin auch mehrere Goldmünzen vorbereitet, die von einer unbekannten Person abgeholt wurden. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, heißt es nun seitens der richtigen Polizei. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und zur Täterschaft laufen aktuell.