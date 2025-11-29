140.000 Haushalte betroffen: Energierabatte laufen bald ab

Eine regelrechte Wechselwelle hat das Auslaufen der Strompreisbremse gegen Jahresende 2024 in Österreich ausgelöst. Oft haben die Wechsler dabei auch einen Bonus bekommen - dieser läuft nun aber aus.

Insgesamt waren es knapp 150.000 Stromkunden und 37.000 Gaskunden im ganzen Land, die ihren Tarif im Zuge des Auslaufens der Strompreisbremse rund um den Jahreswechsel 2024/2025 gewechselt haben. Oft haben sie sich dabei eben auch einen einjährigen Wechselbonus gesichert, laut der online-Vergleichsplattform „durchblicker“ würde der Preisvorteil für etwa 140.000 Haushalte in den kommenden Wochen nun auslaufen.

Was die Experten Betroffenen nun raten

Betroffenen wird geraten, den Energieanbieter wieder zu wechseln, um auch weiterhin Strom und Gas zu niedrigen Preisen beziehen zu können. Verpasst man die Wechselfrist, muss man mit einem „deutlich erhöhten Arbeitspreis“ rechnen, erklärt man weiter. Auch durchblicker-Energieexperte Stefan Spiegelhofer warnt: „Der Wechselbonus reduziert im ersten Jahr den Energiepreis massiv. Ab dem zweiten Jahr fällt der Bonus weg und der Energiepreis ist dann meist teurer als bei günstigen Tarifen ohne Wechselbonus.“

So viel spart man sich mit Wechselbonus durchschnittlich

Dadurch wollen Energieanbieter Neukunden anlocken. Haushalte, die regelmäßig wechseln, bietet sich dadurch jedenfalls eine große Chance, können sie doch zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit neuerlich zu einem Anbieter mit Wechselbonus umsteigen – und sich so Jahr für Jahr zuverlässig den günstigsten Tarif sichern. Und das zahlt sich so richtig aus: Die Reduktion der jährlichen Kosten durch einen Wechselbonus hätten sich im Durchschnitt nämlich bei Strom auf 474 und bei Gas auf 535 Euro belaufen, so durchblicker weiter.

Tarifwechsel dauert weniger als fünf Minuten

Bleibt man beim Anbieter für drei Jahre ergibt sich in Niederösterreich etwa eine Ersparnis von etwa 118 Euro im Vergleich zum regionalen Standardanbieter. Wechselt man aber jährlich zu Tarifen mit Wechselbonus, beträgt die Ersparnis auf die drei Jahre gerechnet in diesem Beispiel knapp 1.202 Euro. „Energiekunden, deren Wechselbonus bereits abgelaufen ist, können nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit jederzeit mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist kündigen“, weiß man seitens der Vergleichsplattform. Generell rät man, die Tarife regelmäßig zu vergleichen und den Anbieter zu wechseln. Der Wechsel dauert weniger als fünf Minuten, die Strom- und Gasversorgung bleibt durchgehend gesichert.