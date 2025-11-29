Skip to content
Symbolfoto von 5min.at: Notruf 133.
Die vermisste 75-Jährige wurde wohlauf gefunden
Gmunden/OÖ
29/11/2025
Happy End

Stundenlange Suche: Abgängige Seniorin steht plötzlich vor Haustür

Großangelegte Suchaktion in Gmunden: Eine vermisste 75-Jährige wurde nach stundenlanger Fahndung von Feuerwehr, Polizei, Drohne und Diensthunden schließlich wohlauf vor einem Wohnhaus entdeckt und zurückgebracht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Eine Pflegekraft einer Betreuungseinrichtung in Gmunden zeigte am 27. November 2025 gegen 16.30 Uhr die Abgängigkeit einer 75-jährigen Bewohnerin an. Die Durchsuchung der umliegenden Firmen, Wälder, Siedlungsgebiete und der Betreuungseinrichtung durch mehrere Streifen verlief zunächst erfolglos. Gegen 19 Uhr wurden zwei Diensthunde-Streifen der Suchaktion beigezogen. Zudem waren die Freiwillige Feuerwehr Gmunden intensiv mit mehreren Fahrzeugen sowie eine Polizeidrohne an der Suche beteiligt.

75-Jährige wohlauf gefunden

Gegen 19.25 Uhr meldete ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, dass er die 75-Jährige soeben vor seinem Haus angetroffen habe. Die Frau wurde anschließend wohlauf durch die Polizei wieder in die Betreuungseinrichtung zurückgebracht.

