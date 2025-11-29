Stundenlange Suche: Abgängige Seniorin steht plötzlich vor Haustür

Großangelegte Suchaktion in Gmunden: Eine vermisste 75-Jährige wurde nach stundenlanger Fahndung von Feuerwehr, Polizei, Drohne und Diensthunden schließlich wohlauf vor einem Wohnhaus entdeckt und zurückgebracht.

Eine Pflegekraft einer Betreuungseinrichtung in Gmunden zeigte am 27. November 2025 gegen 16.30 Uhr die Abgängigkeit einer 75-jährigen Bewohnerin an. Die Durchsuchung der umliegenden Firmen, Wälder, Siedlungsgebiete und der Betreuungseinrichtung durch mehrere Streifen verlief zunächst erfolglos. Gegen 19 Uhr wurden zwei Diensthunde-Streifen der Suchaktion beigezogen. Zudem waren die Freiwillige Feuerwehr Gmunden intensiv mit mehreren Fahrzeugen sowie eine Polizeidrohne an der Suche beteiligt.

75-Jährige wohlauf gefunden

Gegen 19.25 Uhr meldete ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, dass er die 75-Jährige soeben vor seinem Haus angetroffen habe. Die Frau wurde anschließend wohlauf durch die Polizei wieder in die Betreuungseinrichtung zurückgebracht.