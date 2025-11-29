65 km/h zu schnell: Probelenker rast mit Mamas Auto über die A8

Auf der A8 wurde ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer mit 165 km/h statt erlaubten 100 km/h geblitzt. Die Polizei stoppte den jungen Lenker, nahm ihm den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt.

Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte am 28. November 2025 auf der A8 Richtung Wels im Bereich Voralpenkreuz Lasermessungen durch. Dabei wurde gegen 13.50 Uhr ein Wagen im 100er-Bereich mit 165 km/h gemessen. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Lenker um einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Wels handelte. Er war mit dem Wagen seiner Mutter unterwegs. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.