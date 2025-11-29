Über 100 Artikel billiger: Lidl startet Weihnachts-Preisoffensive

Bei zahlreichen Lidl-Artikel wird nun in der Adventszeit bis zum Heiligen Abend die Mehrwertsteuer gestrichen, wie man in einer Aussendung berichtet. „Von der Vorspeise bis zum Dessert, von der Jause bis zum Festschmaus“, so der Diskonter. Die preisgesenkten Artikel seien dabei direkt auf den Preisschildern gekennzeichnet und somit auch sofort erkennbar. Die Aktion läuft laut Lidl von 1. bis 24. Dezember 2025. Möglich macht das übrigens das Geschäftsmodell, wie man selbst erklärt. Dadurch würden Preisvorteile im Einkauf direkt an die Kunden weitergegeben werden können.

Eine Auswahl der Lidl-Artikel, bei denen nun die Mehrwertsteuer gestrichen wird: AMA Semmerl

Alpengut AMA längerfrisch Vollmilch (ein Liter)

Grafschafter Sandwich Toast (750 g)

Alpengut AMA Schlagobers (500 ml)

Milbona Gouda Scheiben (400 g)

Wiesentaler AMA Schinken geschnitten (100 g)

Wiesentaler AMA Frankfurter (480 g)

Ein gutes Stück Heimat AMA Bio Sauerrahmbutter (250 g)

Deluxe Büffelmozzarella (125 g)

Comte de Senneval Champagner brut (0,75 Liter)