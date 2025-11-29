Skip to content
Region auswählen:
/ ©Lidl Österreich
Bild auf 5min.at zeigt einen Lidl.
Die Mehrwertsteuer wird auf die Artikel gestrichen.
Österreich
29/11/2025
Ab 1. Dezember

Über 100 Artikel billiger: Lidl startet Weihnachts-Preisoffensive

Bei Lidl werden in den kommenden Wochen bis Weihnachten mehr als 100 Artikel quer durchs Sortiment verbilligt. Dazu wird die Mehrwertsteuer gesenkt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Bei zahlreichen Lidl-Artikel wird nun in der Adventszeit bis zum Heiligen Abend die Mehrwertsteuer gestrichen, wie man in einer Aussendung berichtet. „Von der Vorspeise bis zum Dessert, von der Jause bis zum Festschmaus“, so der Diskonter. Die preisgesenkten Artikel seien dabei direkt auf den Preisschildern gekennzeichnet und somit auch sofort erkennbar. Die Aktion läuft laut Lidl von 1. bis 24. Dezember 2025. Möglich macht das übrigens das Geschäftsmodell, wie man selbst erklärt. Dadurch würden Preisvorteile im Einkauf direkt an die Kunden weitergegeben werden können.

Eine Auswahl der Lidl-Artikel, bei denen nun die Mehrwertsteuer gestrichen wird:

  • AMA Semmerl
  • Alpengut AMA längerfrisch Vollmilch (ein Liter)
  • Grafschafter Sandwich Toast (750 g)
  • Alpengut AMA Schlagobers (500 ml)
  • Milbona Gouda Scheiben (400 g)
  • Wiesentaler AMA Schinken geschnitten (100 g)
  • Wiesentaler AMA Frankfurter (480 g)
  • Ein gutes Stück Heimat AMA Bio Sauerrahmbutter (250 g)
  • Deluxe Büffelmozzarella (125 g)
  • Comte de Senneval Champagner brut (0,75 Liter)
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: