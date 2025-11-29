„Auffällig viele“ Vereinsneugründungen rufen Finanz auf den Plan

Das Finanzministerium zeigt nun die erfolgreiche Betrugsbekämpfung im ersten Halbjahr 2025 auf - und unterstreicht das auch mit drei praktischen Beispielen.

Wie das Finanzministerium nun berichtet, hat das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) im ersten Halbjahr 2025 in verschiedensten Einsätzen rund 50 Millionen Euro für die klamme Staatskasse eingenommen. Dabei haben in diesem Rahmen mehr als 200 Fahndungs- und Prüfungsmaßnahmen sowie Hausdurchsuchungen und fast 20.000 weitere Kontrollen stattgefunden. In den kommenden Jahren erwartet man sich durch das Betrugsbekämpfungspaket weitere 270 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr.

„Weil Betrugsmodelle immer raffinierter werden…“

„Bekämpfung des Steuerbetrugs ist eine Frage der Gerechtigkeit“, weiß etwa Finanzminister Markus Marterbauer. Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl sieht das recht ähnlich und findet, dass konsequente Betrugsbekämpfung die Fairness gegenüber den „ehrlichen Steuerzahlern“ stärken würde. „Weil Betrugsmodelle immer raffinierter werden, braucht es entsprechendes Know-How und ein besseres Zusammenspiel zwischen den Behörden“, so Eibinger-Miedl. In der Aussendung zeigt das Ministerium auch einige Beispiele von erfolgreich gesetzten Maßnahmen im ersten Halbjahr 2025 auf.

© Parlamentsdirektion/ Thomas Topf | Finanzminister Markus Marterbauer sieht in der Bekämpfung von Steuerbetrug eine „Frage der Gerechtigkeit“. ©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf | Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl sieht „immer raffiniertere Betrugsmodelle“.

Fall 1: Personenbereitsteller

Den ersten Fall hat eine Verdachtsmeldung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ausgelöst, ermittelt wurde daraufhin gegen einen Personenbereitsteller. Diese ergaben schließlich Hinweise auf systematische Nettolohnvereinbarungen in den Jahren 2020 und 2021. Überwiegend ausländische Arbeitskräfte hätten vor Arbeitsantritt Blanko-Kassabelege unterzeichnen müssen, die später zur Abrechnung vermeintlicher Vorschüsse genutzt wurden, die aber tatsächlich nie ausgezahlt worden sind. Die Vorgangsweise wird auch durch zwei arbeitsgerichtliche Urteile bestätigt.

Vermuteter Steuerschaden liegt bei rund 2,2 Millionen Euro

Durch das System hätte das Unternehmen erheblich Umsatz- und Ertragsteuern verkürzt, so das Ministerium. Ein Teil der als Betriebsausgabe verbuchten Löhne soll nicht bei den Beschäftigen angekommen sein. Trotz kollektivvertraglich korrekter Bruttolöhne, erhielten die Mitarbeiter teils deutlich geringere Nettobeträge. Die Differenz wurde mutmaßlich über fingierte Barauszahlungen und zuvor unterschriebene Blankobelege abgezogen. Lohnzettel wurden ebenfalls nicht ausgegeben. Der vermutete Steuerschaden liegt bei rund 2,2 Millionen Euro.

Finanzamt-Prüfungen führten zur Auflösung von 26 Vereinen

Ein weiterer komplexer Betrugsfall betrifft mutmaßliche Abgabenhinterziehungen im Zusammenhang mit Vereinsverkäufen. Drauf gekommen ist man durch eine Meldung über auffällig viele Vereinsneugründungen im Jahr 2020, woraufhin das Finanzamt umfassende Prüfungen einleitete. Diese führten zur Auflösung von 26 missbräuchlich verwendeten Vereinen. Im Zentrum steht der Vorwurf, über den Verkauf hunderter Vereine und begleitende Schulungen ein Geschäftsmodell aufgebaut zu haben. Einnahmen sollen teils nicht erklärt bzw. als „steuerfrei“ in unterschiedlichen Vereinen verbucht worden sein. Bei sieben Hausdurchsuchungen in Wien, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark wurden rund 100.000 Euro Bargeld, Luxusuhren und illegale Medikamente sichergestellt.

Schwarzarbeit in Bau- und Entrümpelungsfirmen

Ein dritter Fall, den das Finanzministerium aufzeigt, handelt von mutmaßlich systematischer Abgabenverkürzung in zwei Betrieben des Bau- und Entrümpelungsgewerbes. Ausgangspunkt hier war eine anonyme Anzeige. Beschäftigte seien, so der Verdacht, nur Teilzeit angemeldet, hätten aber Vollzeit inklusive Überstunden gearbeitet. Die Differenzen sollen dabei „schwarz“ in Bar ausgezahlt worden sein. Ein ehemaliger Mitarbeiter stellte handschriftliche Stundenaufzeichnungen und weitere Unterlagen zur Verfügung. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten unter anderem ein „schwarzes Buch“ und detaillierte Arbeitszeitlisten. Der mutmaßliche Betrag, um den der Staat gebracht worden ist, liegt bei rund 175.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 09:01 Uhr aktualisiert