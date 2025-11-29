Autounfall in Gänserndorf: Zwei junge Wiener schwer verletzt

In Groß-Enzersdorf wurde ein schwer beschädigtes Auto auf einem Acker entdeckt. Zwei junge Männer aus Wien erlitten schwere Verletzungen. Sommerreifen und Glätte dürften eine Rolle gespielt haben.

Am 29. November 2025 wurden Polizei und Rettung kurz nach 00.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3019 bei Groß-Enzersdorf gerufen. Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkte ein völlig deformiertes Auto im angrenzenden Acker. Er leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte – ein rasches Eingreifen, das den Verletzten vermutlich das Leben rettete.

Fahrer aus dem Auto geschleudert

Beim Eintreffen der Polizei bot sich ein dramatisches Bild: Der 20-jährige Lenker aus Wien-Donaustadt dürfte durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Er lag schwer verletzt im Acker. Auch sein 19-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Glatte Straße und Sommerreifen

Die ersten Ermittlungen lassen bereits mögliche Unfallursachen erkennen: Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt leicht glatt – für die Jahreszeit keine Seltenheit. Am Unfallfahrzeug waren jedoch Sommerreifen montiert. Diese Kombination könnte maßgeblich zum Kontrollverlust des Lenkers beigetragen haben. Weitere Untersuchungen sollen nun den genauen Unfall-hergang klären.

Zeuge reagierte vorbildlich

Besonders hervorzuheben ist das schnelle Handeln des Zeugen. Er stoppte sofort, leistete Erste Hilfe und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für sein entschlossenes und vorbildliches Verhalten – ein entscheidender Beitrag in einer lebensbedrohlichen Situation.

Polizei warnt vor winterlichen Bedingungen

Die Polizei Niederösterreich appelliert erneut an alle Verkehrsteilnehmer: Die winterlichen Straßenverhältnisse können unberechenbar sein. Winterreifen, angepasste Geschwindigkeit und erhöhte Aufmerksamkeit sind jetzt unverzichtbar, um schwere Unfälle zu vermeiden.