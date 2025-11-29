Fünffachjackpot geknackt: Österreicher nach Lotto-Ziehung Multimillionär
Ein Österreicher hatte auf seinem Lotto-Schein die sechs Richtigen stehen. Da er oder sie alleine mit den "Richtigen" war und es zusätzlich um einen Fünffachjackpot gegangen ist, war dieser Tipp 5,7 Millionen Euro wert.
Etwas mehr als 5,7 Millionen Euro sind es, die in wenigen Wochen auf das Konto eines Österreichers fließen werden. Quasi über Nacht ist er oder sie nämlich zum Multimillionär geworden. Grund dafür sind die Zahlen 12, 20, 30, 39, 40 und 44, die bei der Bonusziehung am Freitag, 28. November 2025, für den Lotto-Sechser benötigt worden sind, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten. Aktuell noch unklar ist, wo der Tipp in Österreich aufgegeben wurde.
Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?
Kein LottoPlus-Sechser, fünf Fünfer mit Zusatzzahl
Fünf weitere Österreicher hätten ebenfalls fast die sechs Richtigen am Schein gehabt, bei ihnen war statt der sechsten Zahl aber zumindest die Zusatzzahl 3 angekreuzt. Für sie gibt es damit nun jeweils mehr als 28.000 Euro. Während es bei LottoPlus keinen Sechser gegeben hat und somit die 60 Fünfer davon profitieren und je mehr als 6.150 Euro bekommen.
Zwei Joker-Gewinner
Doppelten Jubel hat es wenig später bei der Joker-Ziehung gegeben. Die Zahlen 7, 3, 2, 3, 8, 0 bedeuten nämlich gleich für zwei Spielteilnehmer einen wahren Geldsegen. Über 243.000 Euro wandern auf beide Konten. Das Geld kommt übrigens dann in vier Wochen – nach der üblichen Reklamationsfrist – auf die Konten aller Gewinner.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 28. November 2025, gezogen:
- Lotto: 12, 20, 30, 39, 40, 44; Zusatzzahl: 3
- LottoPlus: 7, 15, 19, 21, 29, 43
- Joker: 7, 3, 2, 3, 8, 0
Quittungsnummer für den 30.000-Euro-Bonus: 694 773 2165